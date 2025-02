AVIS DE DECES - Monsieur Bernard SERON

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Véronique, son épouse ;

Julien et Laure, Pauline et Wajdi, ses enfants et leurs conjoints ;

Louis, Jo, Ayden, Camille, Jannah, ses petits-enfants ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille et Junior,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard SERON

survenu le 16 février 2025,

à l'aube de ses 67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 24 février 2025, à 15 heures, en l'église Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône.

Bernard repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Il a rejoint ses parents,

René et Marcelle

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.