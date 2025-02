Les trois sénateurs de Saône et Loire interpellent le ministre des Transports sur l’achèvement des travaux de la branche Sud de la RCEA

Mercredi 19 février, les trois sénateurs de Saône-et-Loire Marie Mercier, Jérôme Durain et Fabien Genet ont souhaité interpeller Philippe Tabarot, ministre des Transports, à l’issue des séances de questions d’actualité au Gouvernement au sujet de la finalisation des travaux de mise à 2x2 voies de la branche Sud de la RCEA entre La Fourche et le Col des Vaux, avant le comité de pilotage du 6 mars prochain.

Lors de la récente présentation du rapport d’activité des services de l’État à l’occasion de la dernière Assemblée Départementale du 14 février, le Préfet de Saône-et-Loire a indiqué que l’achèvement des travaux du tronçon « La Fourche / Col-des-Vaux » (9 km) serait désormais reporté au mieux à fin 2029.

Cette finalisation de la mise à 2x2 voies de la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) est pourtant un enjeu majeur pour la sécurité des usagers et pour le développement du territoire et les collectivités locales s’étaient engagées, avec l’État, pour accélérer cette finalisation.

Par convention, le Conseil départemental de Saône-et-Loire présidé par André Accary, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et la Communauté Urbaine Creusot-Montceau ont accepté de contribuer financièrement à l’accélération de ce chantier aux côtés de l’État, maître d’ouvrage. En contrepartie, ce dernier s’était formellement engagé à débuter l’ensemble des travaux de la phase 2 avant fin 2023 pour un achèvement prévu entre fin 2026 et début 2027.

Dans le contexte de ce retard préoccupant que prend l’achèvement des travaux, un comité de pilotage se tiendra le jeudi 6 mars 2025 sous la présidence du Préfet, en présence des collectivités partenaires et financeurs du projet.

Dans un courrier que les sénateurs de Saône-et-Loire ont remis au ministre des Transports ce mercredi 19 février, ils lui ont demandé, en vue de ce comité de pilotage, de donner des instructions à ses services afin que l’État honore ses engagements et concrétise ses promesses par des actes concrets.

« Cette démarche commune marque combien le sujet est essentiel pour la Saône-et-Loire » ont expliqué les trois sénateurs Marie Mercier, Jérôme Durain et Fabien Genet. « Les retards subis dans le passé, avec toutes les conséquences et les drames inhérents, nécessitent aujourd’hui un engagement clair des services de l’État, conforme à la parole donnée aux collectivités locales », ont-ils insisté.

Les sénateurs de Saône-et-Loire, les financeurs et les usagers attendent donc des réponses précises de l’État sur le calendrier et le financement de cet axe essentiel, qui reste l’un des plus accidentogènes de la région.