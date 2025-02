Mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal Le CÔLON TOUR fait escale à Chagny !

À l’occasion de Mars Bleu, mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal, la Mairie de Chagny et la CPTS Sud Côte-d’Or vous invite à une journée ludique et informative autour de la santé digestive.

Lundi 17 mars 2025

10h à 16h – Pôle Santé de Chagny (14B avenue Charles De Gaulle – 1er étage)

+ Stand d’information de 12h à 14h à la Pharmacie Bellecroix (9 chemin des Ornières)

Au programme :

Visite du Côlon Géant (découvrez l’intérieur d’un côlon et comprenez son fonctionnement !)

Escape Game

Vélo à smoothie

Atelier alimentation et diététique

Stand d’information et remise de kits de dépistage

Massages bien-être

Un événement ouvert à tous et entièrement gratuit !

Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en France, mais dépisté à temps, il guérit dans 9 cas sur 10. Alors, venez vous informer et poser toutes vos questions aux professionnels de santé présents.

Ensemble, mobilisons-nous pour la prévention et le dépistage !