AVIS DE DECES - Madame Thérèse AUBERT née LECUYER

SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Jean-Claude et Catherine, Didier et Isabelle, ses enfants ;

Mathieu et Aurore (†), Lucie et Jonathan, Sébastien et Gladys , Mylène, Judith, Eloïse et Antoine ; ses petits-enfants ;

Jade, son arrière-petite-fille ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Thérèse AUBERT

née LECUYER

survenu le 18 février 2025 à l'âge de 84 ans.

Les obsèques religieuse auront lieu le lundi 24 février 2025,

à 10 heures en l'église de

Saint-Loup-de-Varennes.

Une boite à don seras disponible pour l'association

« toujours femme »

et « la lutte contre le cancer ».

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.