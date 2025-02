Enquête Amphibiens sur les routes - Une enquête participative où tout le monde peut contribuer.

C’est le moment ! Comme chaque année, entre février et avril, des mil- liers d’amphibiens (crapauds, grenouilles, salamandres, tritons, etc.) sur les route migrent vers leurs sites de reproduction. Malheureusement, leur pas- sage sur les routes cause d’importantes pertes.

La SHNA-OFAB lance une enquête participative pour identifier les lieux de passage et protéger ces espèces menacées.

Pourquoi agir ?

Les amphibiens, protégés par la réglementation, sont essentiels pour les écosystèmes, mais leur migration les expose à de nombreux dangers. Certains tronçons de route peuvent voir des centaines, voire des milliers,

d’individus écrasés en une seule nuit. Les «points noirs» restent cepen- dant mal identifiés, rendant difficile l’action de protection.

Quelle participation ?

Cette enquête repose sur la participation du public pour : - Repérer les lieux de passage des amphibiens.



- Estimer les effectifs observés (vivants ou morts).

- Partager vos données (photos ou vidéos) pour améliorer l’identification. Ces données aideront à mettre en place des mesures comme des bar- rières temporaires ou des passages pour faune sous les routes.

Comment participer ?

Pour participer, rendez-vous sur le site de la SHNA-OFAB ( www.shna-ofab.fr )pour nous transmettre nos observations. Même si vous ne recon- naissez pas l’espèce observée, vos signalements sont essentiels pour lo-

caliser les zones concernées et estimer les effectifs.

Une mobilisation de longue date

Depuis plus de 20 ans, la SHNA-OFAB travaille sur la problématique des écrasements d’amphibiens et déploie des dispositifs de sauvetage grâce aux observations du public et des naturalistes. En 2023, 18 dispositifs temporaires ont été mis en place dans la région pour protéger ces es- pèces durant leur migration. Cependant, la mortalité reste élevée sur les sites non équipés.