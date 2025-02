CARNAVAL - L'appel à la tolérance d'un habitant de Chalon

Lors du carnaval, un peu de tolérance serait de mise pour les malheureux habitants du centre-ville qui ne peuvent rejoindre le parking de la Motte auquel ils sont abonnés à cause de l’installation des manèges de la fête foraine ou du passage des défilés.

Des PV ont été distribués pour stationnement gênant.

Pourquoi ne pas instituer un macaron prioritaire pour ces personnes dont certaines sont âgées et doivent garer leur voiture loin de leur domicile afin d’ éviter un PV et ce durant trois semaines.

Merci à la ville d’y penser.

François