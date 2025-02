Champforgeuil, un conseil municipal surtout axé sur la rénovation énergétique du groupe scolaire Courbet.

Madame le maire Annie Sassignol a ouvert la séance en commençant par l’appel des conseillers.

Les deux premières délibérations ont été rapidement entérinées, elles concernaient le remplacement d’agents et l’admission en non-valeur de créances pour un montant d’environ 400 €.

La délibération N°3 relative à la rénovation énergétique du groupe scolaire Gustave Courbet a retenu toute l’attention des élus.

La commune de Champforgeuil s'engage dans un projet de rénovation énergétique du groupe scolaire Courbet afin d'améliorer le confort des usagers, de réduire la consommation énergétique et de contribuer à la transition écologique. Ce projet s'inscrit dans le cadre des initiatives nationales et locales visant à promouvoir des bâtiments plus durables et économes en énergie. Le groupe scolaire présente des besoins significatifs en termes de rénovation thermique, notamment en raison de la vétusté du bâtiment. Une extension de 170 m2 est prévue pour la restauration scolaire.

Bruno Gillet, DGS, a présenté aux conseillers la liste des travaux à engager pour la rénovation des bâtiments du groupe scolaire ainsi que le coût lié à cette rénovation.

Ce projet bénéficiera de subventions de l'État dans le cadre du Fonds Vert et de la DETR, de la Région et du Grand Chalon. Le coût total de l'opération est estimé à 2 737 000 euros, avec une subvention de l'État représentant 35 % du coût total de l’extension pour la DETR et 30% du coût total de rénovation énergétique pour le Fond Vert.

Pour mener à bien et à moindre coût ce projet le conseil a été sollicité pour donner son aval à Madame le maire pour demander toutes les subventions possibles auprès des diverses instances.

Un rapport sur le déploiement des bornes IRVE (bornes pour les véhicules électriques) devait être entériné en autorisant Madame le maire à signer la convention avec EASY CHARGE SERVICE. Sur Champforgeuil une seule borne à deux places sera installée place F. Mitterrand.

Les élus sont bien conscients que l'île de Mayotte fait face à de nombreux défis, notamment en matière d'accès à la nourriture, à l'éducation et aux soins, le Conseil Municipal a souhaité apporter sa solidarité à ses citoyens. A la question 5 de l’ordre du jour, le conseil a répondu favorablement pour verser 500 € de don pour venir en aide à la population de Mayotte.

Toutes les délibérations ont été validées par l’ensemble du conseil.

C.Cléaux