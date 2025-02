L'association « Des étoiles dans la mer » se mobilise contre le glioblastome lors de la semaine du cerveau 2025.

À l'occasion de la semaine du cerveau 2025 qui se tiendra du 10 au 16 mars, l'association « Des étoiles dans la mer » organise une journée d'information et d'échanges sur le glioblastome, la forme la plus agressive des tumeurs cérébrales.

Elle se déroulera le lundi 10 mars 2025, de 10h à 17h, dans le hall du centre hospitalier William Morey.

Chaque année en France, environ 3 500 nouveaux cas de glioblastome sont diagnostiqués. Cette forme de cancer du cerveau peut toucher toutes les catégories d'âge, avec une moyenne d'âge de 58 ans et affecte plus fréquemment les hommes. Le pronostic reste sombre, avec un taux de survie à 5 ans de seulement 7 % pour les patients diagnostiqués entre 2010 et 2015.

Le traitement du glioblastome repose sur une approche combinée, incluant généralement :

- La chirurgie, visant à retirer le maximum de la tumeur lorsque c'est possible ;

- La radiothérapie, souvent associée à la chimiothérapie ;

- La chimiothérapie.

Face à ce défi médical, la recherche joue un rôle crucial. Des équipes comme celle d'Erika Cosset (centre Léon Bérard) travaillent activement pour mieux comprendre ce cancer et développer des traitements plus efficaces

( https://www.centreleonberard.fr/institution/actualites/cancers-du-cerveau-les-recherches-sur-les-glioblastomes-menees-au-clb ).

Créée en mars 2019, l'association « Des étoiles dans la mer » poursuit trois objectifs principaux :

- Financer la recherche sur le glioblastome ;

- Soutenir les familles touchées par la maladie ;

- Sensibiliser l'opinion publique.

À ce jour, l'association a déjà récolté 905 000 euros pour financer des programmes scientifiques sur le glioblastome ( https://desetoilesdanslamer-vaincreleglioblastome.fr/ ).

Le centre hospitalier William Morey s’engage pour l’information et la sensibilisation du public en accueillant, le 10 mars prochain, l’association « Des étoiles dans la mer ». Le public est invité à venir nombreux pour échanger avec les bénévoles de l'association et découvrir comment contribuer à la lutte contre cette maladie redoutable.