Le nouveau commerce de proximité "Proxy Super" a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 26 février.

Les crissotins l’attendait, l’épicerie de proximité a été inaugurée mardi 25 février et a ouvert ses portes ce mercredi avec une grande amplitude horaire et 7jours/7.

A l’heure où on ne parle que d’internet, de commandes en ligne, de l’IA, nos commerces de proximité restent encore bien indispensables pour apporter au monde rural et dans nos villes cette notion de service.

La commune de Crissey a fait le choix de recréer un commerce et plus exactement une épicerie de proximité afin de répondre à l’attente de la population.

Après 3 ans de fermeture du bar/restaurant Le Crissey, exploité depuis 1989 par M. Pascal Métivier, ce mardi 25 février, Pascal Boulling maire de Crissey, accompagné d’élus a inauguré l’épicerie Proxy Super en présence de Cécile Kempe et Xavier Albet du groupe Carrefour, de Michel Andres de la CCI 71, de Franck Mongénie président de Dynamic Crissey et du gérant du Proxy Super Zaher Krouna.

Monsieur le maire a rappelé toute l’épopée depuis le rachat du bâtiment jusqu’à ce jour d’inauguration, consécration du travail mené par toute une équipe.

Pascal Boulling : « Quel plaisir de vous voir rassemblés aujourd’hui pour l’inauguration de notre épicerie Proxi Super sous enseigne Carrefour.

Mais quel chemin parcouru pour y arriver. L’aventure commence par la signature d’un acte authentique en date du 13 avril 2022 pour acquérir le bar restaurant Le Crissey exploité depuis 1989 par M. Pascal Métivier. Dès mai 2022 une mission d’accompagnement personnalisé au profit de la commune a été signée entre la commune et la chambre de commerce et d’industrie de Saône et Loire afin de la guider dans les options à choisir pour placer cet établissement dans une dynamique positive de viabilité qui réponde aux besoins de la clientèle locale mais aussi au besoin de la clientèle touristique générée par les milliers de cyclistes empruntant chaque année la voie bleue d’avril à octobre. Pas moins de 3 années ont été nécessaires pour choisir le type d’activité commerciale qui conviendrait le mieux…

Le prix initial du coût de cette opération s’élevant à 650 000 euros, une réévaluation a été demandée en minimisant certains travaux mais a abouti à un nouveau montant de 550 000 euros. L’équipe municipale a donc décidé de s’adresser aux enseignes Carrefour (Proxi), Schiever (Proxi marché), Comptoir de campagne (point multiservices) pour étudier la faisabilité d’installer un commerce de proximité. L’enseigne Carrefour a ainsi au début proposé de mettre le bâtiment, qui en comporte trois sur un seul niveau, cette option demandant de vérifier toute la structure du bâtiment et de faire appel à un bureau d’études a été jugée trop coûteuse et a donc été abandonnée...

L’option d’un petit commerce de proximité sur la seule partie basse du bâtiment a ensuite été étudiée. Les enseignes Carrefour et Schiever nous ont donc présenté chacune leur projet.

M. Krouna a souhaité retenir l’enseigne Carrefour pour approvisionner son épicerie…

Côté commune, 50 000,00 euros de travaux ont été nécessaires pour remettre aux normes et adapter le futur local aux besoins de la future activité. Les premiers contacts ayant eu lieu en mars 2024 avec M. Krouna, il n’a pas été possible de demander des subventions. Quoiqu’il en soit la réactivité des agents et des élus a permis de voir aboutir ce projet moins d’un an après son lancement. Merci à ces derniers. »

Il a ensuite remercié toutes les personnes présentes à cette inauguration et qui ont contribué à la réussite de ce projet et a ajouté concernant M Krouna : « Je lui fais confiance pour lancer son nouveau commerce et développer par la suite de nouveaux services (bar, snacking, point relais, dépôt de bouteilles de gaz, etc.). La commune a également souhaité faire bénéficier à M. Krouna pendant les 6 premiers mois d’exploitation d’un loyer plus modeste de façon à lui permettre de faire face aux différentes charges d’aménagement des locaux. De plus, une certaine synergie est en train de se créer entre les commerces puisque « La boulangerie FRED » fournira à l’épicerie chaque soir avant sa fermeture à 19h30 ou le dimanche en fin de matinée le pain pouvant être vendu tous les jours de la semaine jusqu’à 21h00. Un dépôt de pain sera aussi proposé tous les lundis, jours fériés et fermetures de la boulangerie en période de vacances.

Particulièrement bien placé, ce commerce de proximité va donc vous proposer, en plein centre bourg, des produits du quotidien, des produits frais, locaux et de qualité, tout en vous offrant une expérience agréable et conviviale ».

Le Proxi super fera aussi “Relais colis” et dépôt de timbres mais ne remplacera pas la poste crissotine. Il faut noter que Zaher Krouna possède déjà un Proxi super à Chalon-sur-Saône, rue Saint-Cosme, et que le 1er mars, il va reprendre le Carrefour City du boulevard de la République à Chalon.

Pour faire vos courses à Crissey :

Proxi Super, 65 rue Principale à Crissey, (dans l’ancien Bar/restaurant)

Ouverture 7j/7.

Possibilité de livraison à domicile.

C.Cléaux