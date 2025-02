Les étudiants de 2ème année BTS Négociation et Digitalisation de la Relation-Client (NDRC) du lycée Emiland Gauthey en immersion de professionnalisation dans l'entreprise All-Clad.

Dans le cadre du bloc 3 d’engagement professionnel du BTS « Relation Client et Animation de Réseaux », la vente directe et plus particulièrement la vente en réunion fait partie des modules.

Les 14 élèves de BTS du Lycée Emiland Gauthey doivent dans leur cursus, en plus des cours théoriques, participer à des stages ou des rencontres formatrices en entreprise. La société All Clad, installée dans la zone nord à Crissey, répondait parfaitement à l’exigence du bloc 3. Plutôt qu'une intervention en cours, Madame Nathalie Obriot, responsable marketing chez All Clad, a préféré inviter les étudiants dans les locaux de l'entreprise pour une session de formation identique à celle dispensée aux VDI (Vendeurs à Domicile Indépendants) de la société.

Présentation de l’entreprise : All Clad est une entreprise d’une quinzaine de salariés dont la principale activité est la vente de grills et de robots grâce à ses 1000 VDI. 1977 : création de Silit-France, 2015 : Silit-France devient WMF France Consumer Goods, 2016 : rachat par le groupe SEB, 2019 : lancement de All Clad avec le grill Autosense et 2023 : lancement du robot All Cook.

Après la présentation de l'entreprise et son offre (combiné grill et robot ménager), une mise en situation a été réalisée sous forme d'un atelier pendant lequel des étudiants ont utilisé le grill (différents modes de cuisson de viande) puis préparé des gaufres. Une démonstration pour apprendre à argumenter les qualités du produit et faire en sorte de convaincre le client. Ce moment convivial a été ponctué d'un questionnement de la part des étudiants auprès de Madame Obriot dans l'optique de la réalisation d'une fiche qui servira de support à une épreuve orale en Contrôle en Cours de Formation (CCF) prévue en mars. Les étudiants ont pu ainsi vivre une expérience enrichissante.

Monsieur Rémi Derain, professeur au Lycée Emiland Gauthey, qui accompagnait les étudiants, enseigne la partie négociation-vente, animation de réseaux, économie-management et droit. Cette formation dans l’entreprise All Clad était en totale concordance avec les cours, une belle opportunité pour les étudiants.

Crédit photos : Lycée Emiland Gauthey/ All Clad

C.Cléaux