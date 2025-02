AVIS DE DECES - Madame Christelle FREITAS

VERJUX - GERGY - REYSSOUZE (01) - BAUDRIÈRES - CHALON-SUR-SAÔNE



Christophe Mignon,

son conjoint ;

Nathan Mignon-Freitas,

son fils ;

Rosa Maria Monteiro,

sa maman ;

Angélique et Pierre-Emmanuel Perret ,

sa sœur et son beau-frère ;

Pierre-Alexis Perret,

son neveu ;

Manuel Freitas, son papa ;

Michel et Marie-Jeanne Mignon,

ses beaux-parents ;

Odile Mignon, sa belle-sœur ;

Cyril, Hugo Laurent, ses neveux,

ont l'immense douleur de vous faire part du décès de

Christelle FREITAS

« Secrétaire de Mairie à Chatenoy-le-Royal »

survenu à l'âge de 41 ans.

Un hommage lui sera rendu lundi 3 mars, à 14 heures, en la salle Rameau de Chatenoy-le-Royal.

Fleurs blanches seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.