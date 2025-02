AVIS DE DECES - Madame Paulette VITTEAUT née BÊCHE

LESSARD-EN-BRESSE



Yves et Marielos Vitteaut,

son fils et sa belle-fille,

ainsi que toute la famille et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette VITTEAUT

née BÊCHE

survenu le 20 février 2025.

Les obsèques auront lieu le jeudi 6 mars 2025 à 10 heures en l'église de Lessard-en-Bresse.

Paulette repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Chalon.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.