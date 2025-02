Croisière en chansons théâtralisées sur le "PACIFIC-CABAZOU" samedi 15 Mars 2025 salle Brassens à St Rémy

Pour la joyeuse troupe des CABAZOU! tout est prétexte à chanter et à rire.

Le 15 mars laissez-vous embarquer pour une croisière en chansons théâtralisées sur le "PACIFIC-CABAZOU" .

Des scénettes comiques introduisent les chansons françaises ou internationales de toutes les époques puisque "Les Cabazou!" c’est aussi un mélange intergénérationnel d’acteurs/chanteurs capables de passer de la chanson traditionnelle à la POP et même au RAP !

Que vous soyez amateur de chansons ou d'humour, ce spectacle est fait pour vous. Un moment de partage et de convivialité à vivre en famille ou entre amis dans la tradition des "Soirées Cabarets"

Les Cabazou! se produiront le 15/03/2024 à 20h30 Saint-Rémy (ouverture des portes 20h) à l’Espace Brassens / Place Jean Jaurès.

Entrée libre « au chapeau »