Prévisions de circulation - Un week-end chargé sur les routes

Ce week-end marquera des moments clés pour les déplacements en raison des vacances scolaires. Ce sera le début de la seconde semaine des vacances pour la zone A, tandis que la zone C verra la fin de ses congés. De plus, les zones Centre et Sud des Pays-Bas termineront également leurs vacances.



Vendredi 28 février : circulation dense en Auvergne-Rhône-Alpes

La région Auvergne-Rhône-Alpes connaîtra une circulation très chargée tout au long de la journée.

Dans le sens des départs, des difficultés sont attendues dès l’après-midi, notamment sur l’A46, l’A43 et autour de Lyon.

Dans le sens des retours, des ralentissements devraient débuter en milieu d’après-midi et se prolonger jusqu’en début de soirée, affectant principalement l’A48, l’A43 et l’A46.



Conseils pour le vendredi 28 février

Dans le sens des Départs

évitez l’autoroute A7 à hauteur de Lyon, de 16h à 18h,

évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 13h à 18h.



Dans le sens des Retours

évitez l’autoroute A48, entre Grenoble et Bourgoin-Jallieu, de 18h à 20h,

évitez l’autoroute A43, entre le tunnel du Fréjus et Chambéry, de 17h à 20h,

évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 19h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 16h à 20h.



Samedi 1er mars : journée la plus encombrée

Ce samedi sera marqué par une circulation particulièrement dense sur les routes menant aux stations alpines.

L’autoroute A43 sera fortement impactée toute la journée dans les deux sens.

En Île-de-France, l’autoroute A6 connaîtra une circulation intense entre le début de l’après-midi et le milieu de la soirée.



Conseils pour le samedi 1er mars

Dans le sens des Départs

évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 10h à 13h,

évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 14h et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 10h à 16h,

évitez l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 14h à 16h.



Dans le sens des Retours

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h,

évitez l’autoroute A43, entre le tunnel du Fréjus et Chambéry, de 11h à 13h, et entre Chambéry et Lyon, de 12h à 17h,

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 16h à 20h.



Dimanche 2 mars : des difficultés pour les retours

Dans le sens des retours, la circulation sera compliquée sur plusieurs axes, notamment en Île-de-France.

Les autoroutes A6 et A10 verront une augmentation significative du trafic entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée, engendrant des ralentissements importants.



Conseils pour le dimanche 2 mars

Dans le sens des Retours

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 11h.



Les automobilistes sont invités à adapter leur itinéraire et à anticiper leurs déplacements afin d’éviter les périodes de forte affluence.