Incendie criminel à la médiathèque Champollion : la maire de Dijon condamne fermement les faits

Communiqué de presse de Nathalie Koenders, maire de Dijon

Un incendie criminel a pour la seconde fois endommagé la bibliothèque Champollion la nuit même qui a suivi sa réouverture au public, moins de deux semaines après un premier incendie. Je condamne cet acte intolérable avec la plus grande fermeté.

Je remercie les pompiers qui sont intervenus pour éteindre le feu et tient avant toute chose à exprimer tout mon soutien au personnel municipal qui avait œuvré sans relâche et accompli un travail remarquable pour permettre la réouverture rapide de cet équipement public de grande qualité déjà rendu inutilisable par le premier incendie. Ensemble, nous ne céderons ni à l’intimidation ni au découragement.

Je le rappelle, la médiathèque Champollion est très fréquentée et bénéficie aux habitants du quartier et à tous les dijonnais. En tant que Maire, ma détermination est totale et je demande au Préfet et au Procureur de la République d’agir et de tout mettre en œuvre pour que l’enquête concernant ces deux actes évidemment liés entre eux soit menée avec le plus grande rapidité, qu’elle puisse aboutir et pour que les auteurs soient arrêtés et condamnés à la hauteur de la gravité des faits. De tels actes criminels ne peuvent demeurer sans suite et j’entends être tenue informée de l’avancement de l’enquête.

La République ne peut tolérer que des individus dangereux s’en prennent ainsi à un équipement public.