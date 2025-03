Depuis la grande place qui lui est faite avec la grande fête foraine de Carnaval au soutien indéfectible de la profession pendant la pandémie, en passant par le titre de citoyen d'honneur décerné aux forains ou la très noble appellation de «capitale française de la fête foraine» remise à Chalon-sur-Saône; toute cette politique d'accueil et de valorisation de la culture foraine trouve son point d'orgue dans le soutien qu'ont apporté les autorités municipales au dossier de candidature des arts forains au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a eu le grand plaisir de recevoir le jeudi 27 février en fin de matinée, à l'Hôtel de ville, nos amis forains afin de les remercier «de leur présence constante et du bonheur qu'ils apportent à la population».

C'est en mars 2016 que le maire a remis aux forains le diplôme qui fait des membres de cette corporation les citoyens d'honneur de la Ville de Chalon-sur-Saône, première ville de France à leur décerner un tel titre, témoignage de l'attachement intime entre les Chalonnais, leur patrimoine, leur histoire et les forains.

Dans la tourmente de la pandémie, la Ville a prouvé son soutien indéfectible des forains en autorisant l'organisation d'une fête foraine annuelle à Chalon-sur-Saône du 5 au 14 mars 2021, en pleine crise sanitaire, en dépit de nombreuses injonctions. Le maire, de par son arrêté municipal signé le 1er mars 2021, était décidé à assouplir les restrictions sanitaires décidées par le Premier ministre. Le préfet de Saône-et-Loire avait contesté cette décision.

«L'État prendra ses responsabilités. J'ai pris les miennes et les forains également. Chalon, seule ville de France à avoir fait des forains ses citoyens d'honneur, est donc fidèle à sa promesse, en soutien d'une profession dont la population a plus que jamais besoin !», écrira le maire, lequel estime que, malgré la crise sanitaire, les conditions sanitaires étaient réunies pour que la fête puisse se dérouler, avec «des mesures appropriées que les forains sont tout à fait disposés à prendre» et en avançant «la nécessité de lutter contre la crise psychologique lourde qui est la conséquence tout à la fois de la crise épidémique et des mesures de restriction des libertés qui l'ont accompagnée».

Par la suite, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'arrêté du maire de Chalon-sur-Saône.

«Nous sommes commerçants et nous voulons travailler», clâmeront alors les professionnels qui demanderont l'abrogation de l'article qui interdit l'organisation des fêtes foraines.

À sa sortie du tribunal administratif, le maire de Chalon s'est exprimé devant les forains : «Comme toujours, vous avez montré que vous étiez en capacité de vous rassembler juste pour montrer que vous n'étiez pas décidé à mourir. Ce soutien là, la ville de Chalon ne vous le retirera jamais. Vous êtes aujourd'hui celles et ceux qui peuvent contribuer à votre mesure à mettre un tout petit de joie à une génération qui n'en a plus depuis des mois et des mois et qui va porter ses séquelles jusqu'à la fin de ses jours si on ne fait pas attention».

Le mercredi 3 mars 2021, plus de 200 forains s'étaient rassemblés devant le tribunal administratif de Dijon en soutien à l'initiative de Gilles Platret alors que la juridiction examinait la légalité du texte.

Le 11 mars 2022, René Hayoun, le président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines françaises et président de l'Association des droits forains a officiellement remis, en clôture de la fête foraine de cette année-là, le panneau consacrant «Chalon, capitale française de la fête foraine».

La profession a ainsi choisi la Ville de Niépce comme un symbole.

«C'est une ville vivante avec des gens dynamiques qui accueille les forains depuis des décennies et a reconnu, il y a quelques années, les forains en tant que citoyens d'honneur», nous explique René Hayoun.

De son côté, Gilles Platret a mis un point d'honneur à apporter son soutien à la candidature belge et française à inscrire sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, «la culture vivante de la fête foraine et l'art des forains». C'est au cours du Carnaval 2020, le 27 février pour être précis, que le maire a remis officiellement son courrier de soutien à Éric Ciceron, l'administrateur de la Commission consultative interministérielle pour l'Union et de la défense active foraine.

Il s'appuie particulièrement sur le fait que «les pratiques et cultures des arts forains, qui embrassent l'ensemble de notre territoire et au-delà de par leur itinérance, ont acquis un caractère universel qui doit être défendu».

L'inscription des arts forains au patrimoine mondial assure la préservation de ces métiers qui, depuis le Moyen Âge, apportent de la magie aux villes où ils se pratiquent, notamment à Chalon-sur-Saône, au cœur du centre-ville.

En 2024, les forains représentent une communauté de plus de 50 000 personnes en France qui offrent des sourires et leurs sens de la fête à des millions de personnes voient leur culture rejoindre le patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Le superbe cheval en bois ancien datant de la fin du 19ème siècle, offert ce jeudi matin par les forains à la Ville, symbolise les liens qui nous unissent et l'engagement de Chalon-sur-Saône à demeurer la capitale française des arts forains.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati