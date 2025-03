Coupe d’Europe basket fauteuil - Après un money-time mémorable face au CS Meaux en Championnat, l’Elan à Théssalonique

Même si Sandra Cléaux et les joueurs qui ont « un peu de bouteille » ont essayé de jauger leurs adversaires, et si on connait l’un d’eux à savoir le Lille UC partenaire du championnat élite national, c’est un peu vers l’inconnu que se dirigent les Chalonnais, avec les trois autres formations engagées. Ce sont les Italiens de Santa Lucia, club le plus titré d’Italie (24 finales nationales,, 3 coupes d’Italie Super coupe et coupe d’Europe) , Megas Alexandros, le club local grec et le Besiktas Turpas, (Turquie) dont le nom sonne clair aux oreilles de ceux qui s’intéressent au sport. On en connait plus de la section football mais on sait aussi que le basket fauteuil possède un palmarès flatteur avec deux titres de champion de Turquie, deux en Eurocup 2 et un en Eurocup 3, il y a toutefois quelques années.

Le décor est planté, certes alléchant touristiquement parlant au bord de la mer Egée, mais plus ardu sans doute sportivement. Mais les coéquipiers de Chemssedine Dahmani se sont bien préparés. Emoussés par un début d’année soutenu, quelque peu frustrés et décus de leur prestation en coupe de France, ils ont pu bénéficier de quelques jours de relâche. Mais se sont sérieusement remis au boulot cette semaine à raison de deux entrainements quotidiens sous la houlette de coache Sandra. Qui a retrouvé ses ouailles dans de bonnes conditions. « L’entraînement de ce matin (ndlr lundi) basé sur la défense pendant deux heures m’a permis de constater qu’ils étaient en bonne condition. On va voir comment on pourra tenir ces quatre matches. Il faudra bien sûr se méfier de toutes les équipes. L’équipe turque semble avoir du potentiel. On la joue le deuxième match après avoir rencontré Lille, nous ne devrions pas être trop émoussés physiquement. Je les ai scoutés, on va mettre des choses en place, ils jouent avec une fille, çà peut constituer une force parce qu’ils jouent avec quatre grands, par contre pour nous, cela peut être une force car nous pourrons déployer des choses que l’on pratiquait l’année dernière, qui nous permettront d’être performants,. Il faudra être dur très dur défensivement. Si nous ne parvenons pas à les tenir et qu’ils nous jouent sur demi terrain, alors il faudra rentrer dans les rotations, et je pense que nous sommes déjà bien organisés dans ce domaine. Mais ce n’est pas parce que nous aurons passé le premier jour sans encombres qu’il faudra fanfaronner, il faudra prendre au sérieux les deux adversaires du samedi, les turcs qui sont aussi premiers de leur poule, et les Grec chez eux. »

Rappelons que la saison dernière à Reggio de Calabre, l’Elan avait remporté trois matches, perdu le quatrième face aux Espagnols mais que finalement ceux-ci avaient été sanctionnés pour avoir fait évoluer deux joueurs non qualifiés. La finale à Viggo par trop rapprochée de la décision, n’avait pas permis à Chalon d’aller jouer cette finale.

Croisons les doigts…

JM.J