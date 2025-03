Le bal des enfants 2025 / Le spectacle de Jennifer a fait salle comble !

Au bal des enfants, c'est Jennifer qui mène la danse ! 90 minutes de spectacle bien rythmé sur le monde enchanté de Disney qui plaît tant aux chérubins, aux parents et aux grands-parents, tous réunis ce mercredi pour l'édition 2025 du Bal des Enfants Costumés à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône.

Tout en mangeant des gaufres, plus de 400 enfants joliment déguisés se sont amusés comme jamais grâce à l'Univers de Jennifer et à ses danseuses de la compagnie "Et vie Danse" et bien entendu grâce au dévouement de tous les bénévoles et du comité des fêtes.



Des ateliers de maquillage, pâte à modeler, dessin, peinture, organisés par l'équipe experte de "Kangourous Kids" (service sur mesure de garde d'enfants à domicile) étaient à la disposition des bouts de choux pour leur plus grand plaisir.



A savourer en famille ! Félicitations pour cette journée si réussie à L'Univers de Jennifer et à Et Vie Danse !