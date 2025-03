AVIS DE DECES - Monsieur Maurice GIROUX

RULLY - LE BREUIL - PARIS - SAINT-VALLIER



Maurice GIROUX

Ancien courtier en vins

Ancien coureur cycliste

nous à quittés à l'âge de 97 ans.

Ses enfants ;

Alain et Françoise GIROUX,

Marie-Josephe et Jean-Pierre ROA,

ses petits-enfants ;

Julien GIROUX et Heidy,

Mélina ROA et Tanguy,

sa sœur et sa belle-sœur,

Odette TOUILLY et ses enfants ;

Camille LAUBEPIN et ses enfants ;

ainsi que ses cousins, cousines et ses amis,

Monsieur et Madame COSTA,

ont la tristesse de vous faire part du décès de Maurice et vous invitent à la cérémonie religieuse qui sera célébrée le samedi 8 mars 2025, à 10h30, en l'église de Rully.

La famille remercie chaleureusement le personnel de l'EHPAD « Les Verdaines » à Santenay ainsi que celui du Centre Hospitalier de Beaune pour leur gentillesse et leur dévouement.

Maurice a rejoint son fils

Bernard

journaliste à TF1



décédé le 23 août 1987.

Il repose à la chambre funéraire Rolet, 115 avenue Boucicaut 71100 Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.