Décès de Gérard Bourgoin : réaction d’Hicham Boujlilat, vice-président au sport de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Au moment où nous apprenons son décès soudain, au retour du match de l’AJA contre Strasbourg au stade Abbé-Deschamps, je tiens, au nom de la Région Bourgogne-Franche-Comté, à saluer la mémoire de Gérard Bourgoin.

Industriel, ancien maire de Chailley et ancien conseiller général de l’Yonne, toujours débordant d’énergie, Gérard Bourgoin fut sa vie durant un grand passionné de football et un supporter indéfectible de son club de cœur, l’AJ Auxerre, dont il fut à la fois le président et le mécène.

Je tiens, en mon nom propre et au nom de la Région, à adresser mes condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’au club de l’AJ Auxerre.

Hicham Boujlilat, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge du sport