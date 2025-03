Première sortie botanique de l'année pour la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon

Les sorties de la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques recommencent !

La SSNM organise sa première sortie botanique 2025 au col des chèvres (route D215 — commune de Mancey).

RDV à 13:20 sur le parking de B&M, zone Californie à Saint-Rémy ( https://maps.app.goo.gl/VUZV4MAna8uDbs9E8 ) — Départ 13:30

ou

14:15 sur place au col des chèvres, sur le bas-côté de la D215 ( https://maps.app.goo.gl/2yknJdEZy2JxtHH16 ).



Venez vous aérer en nature et découvrir les plantes locales du moment avec nos experts : Nivéoles, jonquilles, scilles, etc. Ils vous guideront, partagerons leur savoir et répondrons à toutes vos questions.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend !

Pour plus de renseignements, contactez-nous à [email protected]



Retrouvez également nos activités sur https://www.ssnm-chalon.fr/ et sur notre page facebook.

À bientôt !