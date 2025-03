AVIS DE DECES - Madame Marie-Cécile LACOUR née BERTHELEY

VARENNES-LE-GRAND



Bruno Lacour et Carolle,

Hervé et Chantal Lacour,

ses enfants ;

Coralie et Antoine,

Julien et Léa,

ses petits-enfants ;

Elyah,

son arrière-petite-fille ;

Michelle,

sa sœur,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Cécile LACOUR

née BERTHELEY

survenu dans sa 80ème année.

Ses obsèques auront lieu le vendredi 7 mars 2025 à 14h30 en l'église de Varennes-le-Grand.

La famille rappelle à votre souvenir

René

son époux, décédé en 2022 et remercie les aides à domicile

« Les ailes d'argent » et les infirmiers à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.