Journée internationale des droits des femmes : « Droits, égalité et autonomisation pout toutes les femmes et les filles »

Partout dans le monde, les droits des femmes reculent sous la pression combine e de l’extre me- droite, des nationalistes et des inte gristes. A l’occasion du 8 mars, journe e internationale des droits des femmes, nous, membres du Nouveau Front Populaire, nous tenons aux co te s des mouvements sociaux, pour de fendre une socie te fe ministe e mancipatrice garante d’une veritable egalite des droits entre les femmes et les hommes.

L’egalite femme-homme, qui devait e tre la grande cause des deux quinquennats d’Emmanuel Macron, s’est transforme e en grande pause. Rien, ou trop peu, n’a e te fait. Alors qu’une politique ambitieuse et volontariste pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et la culture du viol ne cessiterait un budget de 2,6 milliards d’euros, le gouvernement n’en consacre que 94 millions.

Pourtant, plus que jamais, il y a urgence a agir. C’est pourquoi le NFP demande une revalorisation des emplois a pre dominance fe minine, une lutte contre les temps partiels de moins de 24h/semaine, l’e galite des pensions de retraite. Ces mesures sont le socle d’un fe minisme emancipateur.

Parce que les « petites » ine galite s du quotidien engendre d’importantes conse quences sociales, economiques et sanitaires, nous militons pour la cre ation d’un arre t menstruel dans les entreprises et les administrations ainsi que la garantie d’acce s pour toutes aux protections periodiques.

Enfin, parce que nous croyons fermement que le sport est l’un des leviers les plus puissants pour favoriser l'e galite des genres et l'autonomisation des filles et des femmes, nous souhaitons de ployer un plan national de 10 000 e quipements sportifs supple mentaires.

Ces combats, et bien d’autres encore, nous les portons aux co te s des forces associatives et syndicales, et nous les re affirmons en cette journe e internationale des droits des femmes. Nous appelons ainsi tous les citoyens et citoyennes a se joindre a la manifestation du 8 mars pre vue à Chalon-sur-Saône.