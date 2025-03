EUROCUP BASKET FAUTEUIL - Elan Chalon 88 / Besiktas Istanbul 68 - Au terme d’un beau combat

Sandra Cléaux l’avait martelé avant ce déplacement en Grèce, le match contre le Besiktas d’Istanbul s’annonçait comme un tournant. Sur les premières rencontres de cette première journée européenne à Thessalonique, c’était la seule équipe qui semblait capable de rivaliser avec les Chalonnais. Bien sûr, deux rencontres sont encore à disputer ce samedi, pour prétendre décrocher la timbale et derechef la qualification pour la finale du 24 au 27 avril à Yalova (Turquie), mais on voit mal comment l’Elan pourrait cèder face aux locaux de Megas Alexandro et aux Italiens de Santa Lucia.

Car, dans ce match face aux Turcs, Dahmani et ses coéquipiers ont parfaitement su gérer et respecter leurs fondamentaux que leur rabâche inlassablement la coache, basés sur une défense très dur, laquelle rend l’attaque plus aisée et au finale plus confortable et efficace.

Ce fut un beau combat, un match d’homme, âpre, parfois marqué par quelques gestes inadéquats de la part de l’adversaire, par des double-fautes, voire des techniques. Mais jamais l’Elan ne lâcha prise, mené qu’une seule fois dans le match (4/6 à la 3ème minute).

Peu à peu, grâce à cette dureté défensive ponctuée par de bons ballons d’attaque, les Chalonnais prirent les devants (19/12 à la fin du premier quart.) Un premier écart significatif de 16 points permit alors de croire qu’ils allaient dérouler. Un temps mort des Turcs et un 6/0 plus tard indiquaient bien que jamais les Méditerranéens allaient lâcher prise. Ils revinrent à 10 longueurs et à la pause, rien n’était joué (39/27)

Deux ou trois ballons perdus et le Besiktas réduisait l’écart à 8 points à la reprise. La rencontre se tendait un peu plus, une interruption du jeu par les arbitres suite à quelques escarmouches constitua un moment important de la rencontre qui eut pour effet de galvaniser les nôtres dont la supériorité ne fit plus de doute. Abdel Boughania et ses camarades Challat, Dahamni, entre autres fers de lance de l’attaque et les chiens de garde Bayle et Gabranovcs se ménageaient une avance désormais confortable de 20 points à 10 mn du terme. Pas question de baisser la garde, surtout que Ylmas, meilleur marqueur turc se mit par trois fois encore en évidence sur paniers primés. Mais l’Elan ne lâchera point.

Qui aurait parié que l’Elan allait corriger de 20 points ce Besiktas au nom si évocateur ? Chapeau les gars !

Les marqueurs : Boughania 32, Gabranovcs 17, Bayle 8, Dahmani 14, Challat 14, About 2, Diouf 2.

Ce samedi, à 11 h 15 (locale) Elan Megas Alexandros et à 15 h 45 Santa Lucia Elan.