La Mairie de Chalon-sur-Saône célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes, en mettant en lumière 17 femmes issues des résidences Esquillin et Béduneau

Une exposition qui restera sur les quais Gambetta jusqu’au 30 mars

Samedi 8 mars à 11 heures à l’angle du Pont Jean-Richard et du quai Gambetta à Chalon-sur-Saône, avait lieu le vernissage de l'exposition ‘Femmes en lumière, elles posent pour le 8 mars’, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint, d’Elodie Da Silva, Directrice des résidences Béduneau et Esquillin, de la photographe Christelle Ferreira (qui a réalisé les portraits de femmes) et de nombreuses et nombreux résidents des maisons médicalisées.

Une exposition qui concernait Anne-Marie (2), Antonia, Gisèle, Jacqueline, Josiane, Lucienne, Marie, Marie-Jeanne, Marie José, Michelle, Odette, Odile Pilar, Renée (2), Yvette, soit 17 femmes, qui ont accepté d’être photographiées par Christelle. Les photographies en noir et blanc ont été réalisées dans le style du mythique ‘Studio Harcourt’, dont les accents de lumières sont intemporels et percutants.

Après un passage devant les 18 panneaux d’exposition par le cortège composé d’une soixantaine de personnes,

Une réception était organisée à l’Office du Tourisme.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Bonjours à toutes et à tous ! Aujourd’hui, je voudrais surtout remercier ces dames de Béduneau et de l’Esquillin qui se sont prêtées à l’exercice […] Je sais que cela a été réalisé avec beaucoup de patience, avec beaucoup d’humanité en présence de Marvin qui est là, de Christelle, la photographe qui est là […] Je remercie également Simon le jeune vidéaste qui vous a enregistré un peu en douce comme cela dans le flot de votre conversation […] et qui a réalisé un petit film de 6 minutes. Au début ce n’était pas forcément prévu que l’on fasse un film, on voulait d’abord toucher le public sur les quais de Saône avec cette exposition photographique en hommage aux femmes que vous symbolisez et que vous représentez dans le cadre de cette journée de défense des droits des femmes partout dans le monde. Et vous savez à quel point, même si vous n’avez pas toutes eu des vies faciles, vous savez à quel point, la liberté est un combat pour un nombre incalculable de femmes dans le monde [...] Aussi chaque année à Chalon, on essaie de trouver des thèmes : on avait travaillé par exemple sur les femmes célèbres etc. […] Cette année, on a vraiment voulu faire appel à vous, faire appel à vos bonnes volontés et le travail qui a été fait, a été un travail touchant […] Aussi dans le film que vous allez voir maintenant, ce sont des instantanés de certaines bribes de ce que vous avez dit, quand on vous a demandé de parler de vous et de votre vie pendant la séance photographique! […] Je trouve que cela est absolument touchant et dresse un portrait des femmes qui vivent aujourd’hui à Chalon et qui se penchent sur les décennies passées et sur leurs conditions passées. C’est à la fois très émouvant mais aussi plein d’espoir […] On est très heureux de vous côtoyer ! […] Je souhaite à tout le monde de savoir ce que sait de pouvoir côtoyer des personnes qui ont des choses à dire et dont la vie porte quelque chose, c’est très important. C’est une vraie conviction ! En tout cas, merci infiniment, bravo aux trois personnes du service communication de la ville de Chalon. Bravo aux agents de Béduneau et de l’Esquillin et je vous souhaite à toutes et à tous un bon film. Je vous remercie ! ».

L’assistance était invitée à visionner une petite séance vidéo du making-of de la séance photographique.

S’en suivait ensuite la remise personnelle d’un petit cadre photographique pour le souvenir,

Et le traditionnel verre de l’amitié

Le photoreportage info-chalon. Com

J.P.B