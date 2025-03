AVIS DE DECES - Monsieur Jean GIRARD

MELLECEY



Paulette, son épouse ;

Dominique et Michel MONIN, ses enfants ;

Pauline et Ulrich,

ses petits-enfants ;

Nolan et Lenny, ses loulous ;

les familles HERZ, GUILLEMIN, NOLET, CLAVREUL, GAULT, DRAIN, MEUNIER, PIRES,

ses belles-sœurs, beaux-frères ;

ainsi que les nièces et neveux et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean GIRARD

Ancien combattant d'Algérie

survenu le 6 mars 2025, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 mars 2025 à 14h30, en l'église de Mellecey.



Pas de plaque.

La famille remercie le Docteur D'HEILLY ainsi que ses infirmières Carine, Monique et Hélène et le personnel soignant de l'HAD pour leur aide et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.