Maël HERBAUX qualifié pour le Championnat de France Juniors 1ère Division !

7 Judokas du JCC ont fait le déplacement pour tenter de prendre l’une des 2 premières places synonyme de participation au championnat de France.

3 d’entre eux étaient dans la catégories des -81kg,démarrage compliqué pour Matthieu BERBIGET qui rate son premier combat et ne sera pas repêché, Maxime PIELUCHA -MELEY remporte son premier tour puis tombe au second, sans être repêché également. Thomas PORTRAT (cadets 2) de son coté fait un beau parcours, en remportant 3 combats, terminant à la 7ème place de cette catégorie dense.

En -73kg, Kylian TERRIER remporte ses 2 premiers combats puis rate le coche en 1/4 de finale. Repêché, en manque de solutions , il s’incline pour une 9ème place.

Chez les -90kg, Maël HERBAUX venait en tant que tête de série, et après 2 combats remportés sans encombre, il se retrouvait en 1/2 finale où la prudence était de mise. Une petite inattention à bien failli lui coûter la finale qui lui tendait pourtant les bras, mais Maël a su se ressaisir pour l’emporter !

La finale, tendue, s’est terminée par un beau Ippon pour Maël,le sacrant ainsi Champion BFC 1ère Div !

Du côté des filles, Maëva HUGUENIN et Sarah PETIT étaient alignées dans la même catégorie des -63kg. Sarah expédie ses 2 premiers combats par Ippon avant de s’incliner en 1/2 finale et retrouver Maëva, passé par les repêchages, pour le combat pour la 3ème place. Combat très serré entre les 2 amies et dont Maëva est sortie vainqueur par ippon pour la médaille de Bronze.

Le coach, Yann DU CLOSEL, emmènera donc Maël au championnat de France Juniors 1ère Division qui se déroulera au grand Dôme de VILLEBON SUR YVETTE (Essonne) le dimanche 30 mars prochain.

Ils seront accompagné par Daniel SOLOMONYAN qui, blessé à l’épaule la semaine dernière au Championnat de France Cadets, avait de grandes chances de se qualifier aussi mais ce n’est que partie remise. Daniel viendra en tant que spectateur afin de se rendre compte du niveau pour la prochaine saison.