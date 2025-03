LEGISLATIVES - "Pour une gauche républicaine forte sur la 5ème circonscription" plaide Tristan Bathiard

L’annulation de l’élection du député de la 5ᵉ circonscription de Saône-et-Loire par le Conseil constitutionnel ouvre une nouvelle séquence politique. Plus qu’un simple scrutin local, cette élection législative partielle sera un moment décisif pour notre territoire et pour la France.

Face à la montée de l’extrême droite et à la défiance croissante envers l’action publique, nous devons être à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Ils attendent une politique ancrée dans le réel, qui défende la justice sociale, la laïcité, la transition écologique maîtrisée et l’égalité des territoires.

Le Parti Radical de Gauche de Saône-et-Loire (PRG 71) salue l’appel lancé par les socialistes Jérôme Durain et David Marti en faveur d’un sursaut républicain et d’une reconstruction de la gauche. Nous partageons cette volonté de rassembler les forces progressistes et de proposer une alternative crédible et responsable à l’extrême droite. Enfin pourrions-nous dire !!!

Notre engagement est clair depuis 03 ans : construire une gauche de gouvernement, fidèle aux valeurs républicaines, qui refuse les postures idéologiques et qui agit concrètement pour améliorer la vie des citoyens. Il est temps de travailler ensemble, avec toutes celles et ceux qui croient encore en une République solidaire et émancipatrice.

À l’heure où notre pays doute, nous devons porter un projet politique ambitieux, réaliste et rassembleur. C’est le combat que nous menons au quotidien, et c’est celui que nous continuerons à défendre avec force dans cette élection à venir.

Tristan BATHIARD

Président de la fédération Parti Radical de Gauche 71 (PRG71)

Secrétaire général adjoint du PRG

Candidat en 2022 à la législative sur la 5ème circonscription