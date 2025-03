Comment retrouver de vieux comptes bancaires oubliés ?

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, perdre un compte bancaire c'est tout à fait possible ! Il n'est en effet pas rare qu'à l'occasion d'une séparation ou d'un décès, certains portefeuilles soient oubliés faute d'une information suffisante des proches. Or, après 10 ans de totale inactivité, l'argent qui était en sommeil est transféré à la Caisse des dépôts (CDC) dans l'attente d'être réclamé… à défaut il sera définitivement acquis par l'État au bout de 30 ans. Si plusieurs mesures ont été mises en place par la loi Eckert de 2014 pour imposer aux établissements financiers de relancer annuellement leurs clients en cas d'inactivité, il peut donc être judicieux de prendre les choses en main !



UNE DÉMARCHE EN LIGNE

La loi permet aux particuliers de consulter le Fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) afin d'avoir connaissance de tous leurs comptes en France (chèque, épargne, comptes-titres, etc.), qu'ils soient toujours ouverts ou qu'ils aient été fermés depuis moins de 10 ans. Et depuis le 6 janvier 2025, la démarche est possible en ligne depuis votre espace personnel sur Impots.gouv.fr (rubrique « autres services » et sous-rubrique « Accéder au fichier Ficoba »). Les services fiscaux répondent en principe sous un mois. C'est l'occasion de vérifier que vos proches n'ont pas ouvert un livret d'épargne à votre nom lorsque vous étiez enfant sans vous en parler ou, si vous êtes du genre tête en l'air, de vérifier que vous n'avez pas oublié un vieux compte chèque inactif…



Plus encore, le fichier Ficoba peut être utilisé par un époux dans le cadre d'un contentieux de divorce, par un proche d'une personne mise sous tutelle ou encore par des héritiers lors du décès d'un parent. Mais dans ces cas-là, il reste obligatoire d'envoyer sa demande par courrier au Centre national de traitement FBFV (BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02).



LA CAISSE DES DÉPÔTS EN DERNIER RECOURS

Sachez que si vous avez manqué le coche et que cela fait plus de 10 ans que les comptes bancaires sont inactifs, les fonds ont alors été transférés à la Caisse des dépôts. C'est d'ailleurs également le cas pour les contrats d'assurance-vie non liquidés. Mais pas de panique, vous pouvez encore les réclamer ! Le service officiel Ciclade.fr permet en effet à tout particulier de lancer une recherche pour savoir si la Caisse détient des sommes qui lui reviennent et ainsi demander la restitution de son argent. Fin 2020, elle recensait 6,5 milliards d'euros d'avoirs, issus de tous types de produits confondus, tandis que 405,7 millions d'euros avaient été restitués aux titulaires ou ayants-droit.



J.P.