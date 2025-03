LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "Rassembler pour agir, reconstruire pour les valeurs républicaines" insistent David Marti et Jérôme Durain

"Ce n’est pas une bataille de partis que nous devons mener, mais une bataille pour le réel, pour le quotidien des gens, pour une France qui rassemble et qui protège" rappellent les deux élus.

L’invalidation de l’élection du député RN de la 5ᵉ circonscription par le Conseil constitutionnel ne doit pas être perçue comme un simple rebondissement politique.

Derrière cette échéance, il y a une réalité bien plus grande : celle d’une France fracturée, en quête de sens et de stabilité, où trop de nos concitoyens se sentent abandonnés.

Dans les semaines à venir, une nouvelle élection législative partielle se tiendra sur notre territoire.

Ce scrutin sera bien plus qu’un vote local : il sera un marqueur politique fort pour notre circonscription et pour la France. Il nous appartient de faire de cette élection un moment de sursaut républicain et de reconstruction pour la gauche.

Nous ne devons jamais perdre de vue que la politique ne doit plus être une affaire d’appareils, de stratégies électorales ou de jeux d’ego.

Elle doit être avant tout une question de femmes et d’hommes, de vies concrètes, de parcours cabossés ou d’engagements discrets, de familles qui s’interrogent sur leur avenir.

Une responsabilité envers tous ceux qui chaque jour luttent pour vivre dignement, qui attendent des réponses à leurs inquiétudes, qui veulent croire encore en une République qui protège et qui émancipe.

Aujourd’hui, nous faisons face à une double difficulté : L’extrême droite prospère sur les peurs et les désillusions.

Son ascension n’est pas un simple phénomène électoral, c’est le symptôme d’une société où trop de Français ne se reconnaissent plus dans l’action publique.



Le camp républicain est trop souvent paralysé par des divisions stériles.

À force de guerres internes, de postures idéologiques et d’incapacité à s’adresser à tous, nous avons laissé le champ libre aux discours simplistes et aux solutions dangereuses.

Nous n’avons plus le luxe de l’attentisme.

Ce n’est pas une bataille de partis que nous devons mener, mais une bataille pour le réel, pour le quotidien des gens, pour une France qui rassemble et qui protège.

Cette élection est une opportunité que nous devons saisir : elle doit être le point de départ d’un projet politique ambitieux, sérieux et crédible, qui parle à l’ensemble de la population et qui incarne une alternative solide face à l’extrême droite.

Dans cette période d’instabilité politique, les territoires sont plus que jamais le socle de notre République.

C’est dans les bourgs, les villes, les quartiers, au sein des entreprises, des écoles et des associations que bat encore le cœur de la solidarité et du vivre-ensemble.

Là où l’État semble parfois trop loin, ce sont les élus locaux, les travailleurs sociaux, les bénévoles, les entrepreneurs qui tiennent debout la promesse républicaine.

La 5ème circonscription est à l’image de cette France qui doute mais qui veut avancer.

La 5ème circonscription porte en elle une énergie, une envie de mieux, une fierté que nous devons faire revivre.

Il y a ici des citoyens attachés à leurs valeurs, soucieux de leur avenir et de celui de leurs enfants.

C’est cette force que nous devons réveiller et rassembler.

Le temps n’est plus aux expérimentations hasardeuses ni aux candidatures qui fracturent.

Nous avons besoin d’une gauche de responsabilité, sociale et républicaine, qui parle à tous, qui porte une vision claire et qui sait rassembler.

Notre devoir est d’incarner une gauche républicaine qui refuse le sectarisme, qui respecte l’intelligence des citoyens et qui propose des solutions crédibles aux défis de notre temps.

Une gauche du travail, du progrès social, de la transition écologique maîtrisée.

Une gauche qui ne regarde pas la France de haut, mais qui la vit au quotidien, au plus proche du terrain.

C’est cette ligne que nous défendrons.



Une candidature issue du territoire, capable de rassembler les forces progressistes et de parler à l’ensemble des citoyens, au-delà des étiquettes.

Une candidature qui fait le pari de l’intelligence collective et de l’ancrage local plutôt que des logiques partisanes.



Dans quelques semaines, les électeurs auront à faire un choix : laisser l’extrême droite s’installer durablement, ou offrir à cette circonscription une voix républicaine forte, fidèle aux valeurs de justice et de solidarité qui font l’histoire de notre territoire.

Ce combat est avant tout celui des femmes et des hommes qui font vivre ce territoire.

Celles et ceux qui qui s’engagent, qui tiennent bon malgré les difficultés.

Nous avons une responsabilité immense : celle de leur offrir une alternative crédible et digne. Ne les décevons pas.



Co-signatures :

David Marti maire du Creusot et Président de la Communauté Urbaine Creusot--Montceau Jérôme Durain Sénateur de Saône et Loire et Président du groupe socialiste à la Région Bourgogne Franche Comté