Trump change d'avis comme de chemises ...

Vous allez nous dire qu'est ce que Trump à voir avec nous... Sans doute que vous avez raison si on se contente de regarder le bout de son jardin mais si on prend un peu plus de hauteur, il est important de rappeler qu'avec la mondialisation, nous sommes tous interdépendants. Joseph Stiglitz, célèbre économiste américain a marqué les esprits avec son fameux " lorsque les États-Unis éternuent, une grande partie du monde attrape la grippe". Une analyse toujours bien d'actualité quand on sait à quel point une décision américaine peut avoir un impact à l'échelle mondiale, qu'on le veuille ou pas.

Ces dernières semaines ont fait la démonstration de la médiocrité des premières décisions prises par l'administration américaines. Des décisions prises avec la fougue caractérielle de Donald Trump, faisant la démonstration que les Etats-Unis sont eux-aussi une partie du jeu d'échec mondialisé. Chaque jour qui passe, et c'est une nouvelle polémique autour de Donald Trump, au point de susciter une animosité grandissante à l'échelle planétaire. Un mal pour un bien à terme ? Du côté d'info-chalon.com, on est convaincu que notre avenir doit se jouer comme un Grand à l'échelle planétaire. Un avenir qui passe par notre capacité à réaffirmer nos valeurs et notre indépendance, y compris sur le plan militaire. Disons-le tout de suite, une indépendance qui n'est pas celle d'un passage à une dépendance américaine à une dépendance européenne.

Le changement d'attitude de Donald Trump quasi quotidien ne fait que mettre de l'huile sur le feu, au point que même les marchés financiers commencent à s'en agacer. Et là c'est une toute autre partie de jeu qui risque de s'ouvrir, au sein de laquelle Donald Trump pourrait bien y laisser quelques plumes. A suivre... si vous réussissait à vous adapter au prochain changement de chemise !

Laurent GUILLAUMÉ