Chalon – Des couvertures lestées et deux PlayStation 5 ont été offertes par le club Kiwanis aux 32 enfants et adolescents du foyer chalonnais Roche Fleurie.

Monsieur Save, directeur adjoint du foyer, les éducateurs et une quinzaine d’enfants ont accueilli mercredi 12 mars le club Kiwani, représenté par Anne Alexandre et Aleth Baudouin. Le photoreportage d’Infochalon.

Pour venir en aide aux enfants en difficulté, les membres du club Kiwanis Shaya Chalon ne baissent jamais les bras. Et pour la deuxième année consécutive, c’est le foyer pour enfants chalonnais Roche Fleurie qui a reçu un don financier.

Le foyer Roche Fleurie, une Maison d'enfance à caractère social (MECS)

Installé Rempart Saint-Pierre à Chalon au début des années 70, le foyer Roche Fleurie accueille, éduque et héberge des enfants et adolescents confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Ils sont actuellement 32, âgés de 6 à 18 ans, encadrés par 37 salariés. Le foyer assure également un suivi à domicile d’une trentaine d’enfants.

Mercredi, Monsieur Save, directeur adjoint du foyer, recevait dans ses locaux Anne Alexandre et Aleth Baudouin, respectivement présidente et trésorière du Kiwanis Shaya Chalon. Une quinzaine d’enfants du foyer étaient réunis pour découvrir les cadeaux offerts par le Kiwanis chalonnais. Et d’après les regards et les sourires, les cadeaux ont fait leur effet !

Mais avant d’ouvrir les paquets, les plus petits avaient écrit un mot de remerciements qu’ils sont venus lire devant Anne Alexandre et Aleth Baudouin.

À son tour, la présidente de Kiwanis Shaya Chalon a expliqué, en quelques mots émus, que leurs démarches n’avaient qu’un centre, un objectif, immuable : aider les enfants.

Un moment de générosité qui s’est terminé par un verre de l’amitié.

Plus de photos ci-dessous.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Kiwalis Shaya Chalon

https://www.kiwanis.fr/club/chalon-sur-saone-shaya/