Face à une actualité internationale anxiogène, il est essentiel que les priorités se portent sur des actions concrètes avec comme seul et unique objectif le bien-vivre ensemble.

« Sevrey – La toute jeune équipe d’élus qui entoure son maire, Patrick Bernardet, au quotidien, garde le cap fixé en début de mandat : les Sevrotins et le bien-vivre dans la commune.

Les premiers crocus plantés à l’automne annoncent l’arrivée du printemps et avec lui de nombreux préparatifs pour rendre la commune toujours plus attractive et agréable à vivre aux beaux jours.

L’entrée du village côté église se transforme tout doucement, mais sûrement : un abribus (merci au Grand Chalon) pour enfin protéger nos collégiens des intempéries ; de vraies places de stationnement sécurisant ainsi les abords du lotissement des terres jaunes, un talus qui reprend des couleurs au niveau du rond-point.

Les jeunes : une priorité au quotidien

De nouveaux jeux de plein air ont été installés à la Cité de la Varenne et des poteaux multicolores ont été posés au city stade pour la mise en place d’ombrières au-dessus des jeux des tous petits (en attendant que les arbres nous apportent une ombre naturelle).

Un éclairage avec détecteur de présence est dorénavant opérationnel sur le nouveau petit parking le long de l’école maternelle, sécurisant la circulation des piétons jusqu’à la garderie périscolaire. Quelques réglages sont encore nécessaires.

La salle d’exposition reprend sa finalité première avec une expo de peintures proposée durant tout le mois de mars.

Le marché des producteurs

Seul et unique petit bémol à noter… le marché des producteurs, qui peine à se développer.

N’hésitez pas à venir faire un tour, chaque premier samedi du mois. Avec les beaux jours qui arrivent, il devrait à nouveau être possible d’acheter des fromages de chèvre et des légumes de saison.

Une réflexion sur un changement d’emplacement du marché est en cours pour le rendre plus visible. Son installation sur le terrain devant la boulangerie est à l’étude. Une solution permettant ainsi de transformer ce terrain laissé trop longtemps sans projets en un espace propice à différentes activités.

Sevrey reste dans cette dynamique d’actions concrètes dans l’intérêt de ses habitants. »

Communiqué de la Mairie de Sevrey

Photos communiquées par la Mairie de Sevrey pour publication (ci-dessous)