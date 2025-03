Législative partielle dans la 5* circonscription de Saône-et-Loire : "L'union ou l'extrême-droite" pour l'Après 71

Le 7 mars 2025, le Conseil Constitutionnel a annulé l'élection du député d'extrême-

droite Arnaud SANVERT (RN) dans la 5° circonscription de Saône-et-Loire le 7 juillet 2024.



Une nouvelle élection législative partielle aura donc lieu au printemps, sur un territoire de tradition ouvrière et populaire. Lors des dernières élections législatives, le Nouveau Front Populaire s'était accordé sur une répartition des circonscriptions au niveau national et la 5° circonscription de Saône-et-Loire avait été attribuée à un binôme de La France Insoumise ; ce dernier avait enregistré un score de plus de 31% dans le cadre d'une triangulaire où Monsieur PLATRET, soutien tacite des idées d'extrême-droite, s'était maintenu, et où les candidats prétendument républicains n'avaient pas appelé à faire barrage contre le RN en appelant, comme ce fut le cas dans beaucoup d'autres circonscriptions, à voter pour le candidat arrivé en 2° position.

Aujourd'hui, le risque d'une nouvelle victoire d'un candidat d'extrême-droite est toujours aussi fort.

La division des forces de progrès, seules capables de repousser le parti de la haine et de la division, serait dramatique pour ce territoire. Or, depuis l'annonce de cette législative partielle, certaines personnalités locales, figures du Parti Socialiste, ont appelé à une candidature socialiste sur cette circonscription, faisant table rase des accords nationaux, et laissant planer le doute quant à l'éventualité de plusieurs

candidatures à gauche.

L'APRES 71 dénonce cette volonté de diviser les voix de gauche, et rappelle que les accords nationaux ont toujours vocation à être respectés. La volonté de certains de rejouer la guerre des « deux gauches irréconciliables» est irresponsable dans un contexte national difficile, où Emmanuel MACRON s'obstine à gouverner seul et sans légitimité démocratique, et dans un contexte international de montée des extrêmes-droites partout en Europe et dans le reste du monde.

L'APRES 71 appelle tous ses partenaires (Parti Communiste, Parti Socialiste, Les Ecologistes, la France Insoumise, et au-delà toutes les composantes du Nouveau Front Populaire) à l'union, condition indispensable pour faire barrage à l'extrême-droite et reconquérir ce territoire populaire.

L'APRES 71 (Association Pour Une République Ecologique et Sociale)

Catherine AMARO et Arthur GAUTHERIN, référents départementaux.