L'EHPAD et le Centre ressources autismes tous deux salués pour leur qualité

Les évaluations externes récentes de l’EHPAD de Champmaillot et du Centre ressources autismes (CRA) ont été conduites en se fondant sur un référentiel national de la Haute autorité de Santé, composé de 3 parties : personne accompagnée, professionnels, établissement. Ce référentiel comprend un total de 157 critères. Chaque critère est noté de 1 à 4, avec une note finale sur 4.

EHPAD de Champmaillot

L'EHPAD Champmaillot du CHU Dijon Bourgogne se félicite des résultats très positifs de l'évaluation réalisée les 1er et 2 octobre 2024 et dont le rapport définitif a été rendu en décembre.

L’EHPAD de Champmaillot a obtenu :

• Chapitre 1 / La personne accompagnée : 3,99/4

• Chapitre 2 / Les professionnels : 3,89 /4

• Chapitre 3 L’établissement : 3,99/4

Les résultats mettent en lumière l'engagement des professionnels en matière de bientraitance, de qualité des accompagnements des résidents, tout en identifiant des axes d'amélioration pour renforcer encore ces pratiques exemplaires.



Des points forts reconnus et salués

L'évaluation a permis de souligner plusieurs points forts :

• Bientraitance et éthique : des formations régulières sont dispensées au personnel afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques éthiques et à la bientraitance. L'engagement et la volonté des équipes sont remarquables.

• Autonomie et dignité : les résidents sont activement impliqués dans l'élaboration de leur projet de vie, favorisant ainsi leur autonomie et le respect de leur dignité.

• Qualité des soins : l'établissement met en place des mécanismes d'évaluation réguliers, par le biais de divers types d’audits internes.

• Activités et stimulation : une large gamme d'activités adaptées est proposée aux résidents afin d'améliorer leur qualité de vie.

• Collaboration et coordination : des partenariats efficaces avec des acteurs du secteur médical, social et associatif permettent une prise en charge globale des résidents.

• Formation continue : l'établissement offre des programmes de formation continue aux professionnels, assurant ainsi le développement de leurs compétences.

• Implication des familles : une communication efficace est maintenue avec les familles, qui sont impliquées dans le processus de prise de décision.

• Gestion des risques et transparence : un cadre formel de gestion des risques est en place, garantissant la qualité des services et la satisfaction des résidents.

Des axes d'amélioration identifiés pour aller encore plus loin

Conscient que l'excellence est un processus d'amélioration continue, l'EHPAD de Champmaillot du CHU Dijon Bourgogne s'engage à :

• Renforcer la communication interne autour des valeurs de bientraitance pour assurer leur appropriation par l'ensemble du personnel

• Développer des outils de suivi pour mesurer l'impact des pratiques bientraitantes sur le bien-être des résidents

• Augmenter et diversifier l'offre d'activités, notamment pour les résidents atteints de troubles cognitifs majeurs

• Formaliser davantage les partenariats pour améliorer la coordination des soins et des services

• Organiser des rencontres régulières avec les partenaires externes pour partager les meilleures pratiques

• Mettre en place des dispositifs de retour d'expérience afin d'ajuster les pratiques de gestion et de formation

• Développer des programmes de prévention du stress et du burnout pour préserver la santé mentale et physique du personnel

• Renforcer l'information des familles sur les droits des résidents et les services disponibles

• Améliorer la transparence des processus d'évaluation de la qualité en partageant régulièrement les résultats avec les résidents et leurs familles.



Un engagement constant pour le bien-être des résidents

L'EHPAD Champmaillot du CHU Dijon Bourgogne finalise son projet d’établissement intitulé « Le bien-être du résident : un engagement des équipes de l’EHPAD de Champmaillot ».



La volonté de poursuivre les efforts pour offrir un cadre de vie bienveillant, respectueux et stimulant à l'ensemble des résidents est une priorité. Cette évaluation externe réaffirme la qualité du travail accompli par les équipes et encourage à poursuivre cette dynamique d'excellence.

Centre ressources autismes

Le Centre ressources autismes (CRA) du CHU Dijon Bourgogne se réjouit des résultats très positifs de l’évaluation récemment menée et pour laquelle le CRA a obtenu la note globale de 4/4.

Au-delà de la note, ce rapport met en lumière la qualité de l’accompagnement proposé aux personnes avec un Trouble du spectre de l’autisme (TSA), ainsi que l’engagement des équipes à assurer une prise en charge adaptée et bienveillante.



Des axes forts soulignés par l’évaluation

L’évaluation a particulièrement mis en avant plusieurs points forts du CRA, témoins de son excellence et de son engagement :

• Un souci du détail dans l’accueil et l’annonce du diagnostic : l’organisation du parcours d’évaluation et la conception des espaces dédiés aux personnes accompagnées ont été saluées pour leur rigueur et leur bienveillance.

• La rapidité et la qualité du diagnostic : l’équipe du CRA se distingue par sa réactivité dans la prise en charge des demandes, permettant une reconnaissance rapide auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les témoignages recueillis expriment un sentiment d’écoute et de bienveillance : « Je me suis senti écouté et considéré, on m’a accueilli avec bienveillance ».

• Une attention particulière portée à l’accessibilité et à la compréhension des documents : Le CRA a développé des supports adaptés facilitant l’information des usagers et de leur entourage.

• Un accompagnement structuré et adapté : Les personnes accompagnées reçoivent un livret diagnostic avec des préconisations adaptées et bénéficient d’entretiens dédiés à l’orientation vers les ressources disponibles.

• Un soutien social et administratif efficace : La rencontre avec l’assistante de service social permet aux familles d’être informées de leurs droits spécifiques et d’accéder à des dispositifs de soutien adaptés.

• L’inclusion scolaire et professionnelle : Grâce aux recommandations du CRA, des personnes accompagnées ont pu intégrer un Groupe d’entraide mutuelle (GEM), bénéficier d’un service civique ou encore développer un projet professionnel structuré.

• Une approche respectueuse et personnalisée : Les équipes du CRA s’attachent à prendre en compte les souhaits et choix des personnes accompagnées, notamment en ce qui concerne la place de leur entourage dans le parcours d’évaluation.

• Une coordination efficace entre les différents acteurs de l’accompagnement : Les familles apprécient la qualité des informations transmises aux enseignants et la coordination entre les professionnels de l’accompagnement.



Des perspectives d’amélioration et un engagement pour l’avenir

L’évaluation externe a également identifié des axes d’amélioration, notamment la formalisation d’un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence.

Par ailleurs, le CRA mène actuellement une réflexion pour améliorer la collecte et l’analyse de la satisfaction des usagers. La mise en place d’un questionnaire avec QR code devrait permettre d’obtenir des retours plus nombreux et exploitables, en vue d’une amélioration continue des services proposés.



Un engagement constant pour une prise en charge de qualité

Le CRA du CHU Dijon Bourgogne confirme son rôle central dans l’accompagnement des personnes avec TSA et leur entourage. Grâce à des équipes pluridisciplinaires investies, il assure des missions essentielles d’information, de sensibilisation, de diagnostic, d’expertise et de formation, contribuant ainsi à une meilleure inclusion sociale et professionnelle des personnes accompagnées.



Fort des résultats positifs de cette évaluation externe, le CRA entend poursuivre son engagement en faveur d’un accompagnement de qualité, accessible et respectueux des besoins de chacun.