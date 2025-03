Saint-Rémy confirme son engagement pour un territoire plus propre et plus durable !

2 actions pour une ville encore plus engagée pour l’environnement et la sauvegarde de notre planète.

La mairie de Saint-Rémy s’engage dans la lutte contre les mégots avec Alcome.

Afin de lutter efficacement contre la pollution causée par les mégots de cigarette abandonnés dans l’espace public, la mairie de Saint-Rémy a signé un contrat avec l’éco-organisme Alcome. Cette collaboration marque une étape-clé dans la préservation de notre cadre de vie et la réduction des déchets liés au tabac.

Un partenariat pour un espace public plus propre

Créé en 2021 et agréé par les pouvoirs publics, Alcome est l’éco-organisme en charge de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des produits du tabac, conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC). Son financement repose sur les écocontributions des fabricants de tabac, permettant ainsi de :

• Couvrir les coûts de nettoiement des mégots pour les collectivités.

• Installer des équipements adaptés (cendriers, éteignoirs sur les corbeilles de rue…).

• Accompagner les communes dans la sensibilisation et la communication (fourniture de cendriers de poche, kits de communication, suivi par des experts…).

À ce jour, près de 1 000 collectivités, représentant 32 % de la population française, ont rejoint la démarche. L’objectif national est ambitieux : réduire de 40 % la présence des mégots dans l’espace public d’ici 2027.

La mairie de Saint-Rémy renforce son engagement environnemental avec Citeo.

Une convention pour une gestion responsable des déchets

Dans le cadre de sa politique environnementale, la mairie de Saint-Rémy a signé une convention avec Citeo, entreprise à mission spécialisée dans la réduction de l’impact environnemental des emballages et papiers. Ce partenariat vise à optimiser le tri, le recyclage et la réduction des déchets sur le territoire.

Créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution, Citeo accompagne les collectivités et les citoyens dans la gestion responsable des déchets. Aujourd’hui, grâce au geste de tri des Français :

• 72 % des emballages ménagers et 62 % des papiers sont recyclés.

• Le tri est devenu le premier geste éco-citoyen en France.

Citeo fonctionne sous le principe de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) : les entreprises financent la gestion des déchets issus de leurs produits, garantissant ainsi un modèle sans but lucratif dédié à la réduction, au réemploi et au recyclage des emballages et papiers.

Des actions concrètes à Saint-Rémy

Grâce à cette convention, la mairie de Saint-Rémy va pouvoir :

• Améliorer le tri et le recyclage grâce à un accompagnement technique et des équipements adaptés.

• Mener des actions de sensibilisation auprès des habitants pour encourager les bonnes pratiques.

• Optimiser la gestion des déchets en intégrant des solutions de réduction et de réemploi.

Avec ce partenariat, Saint-Rémy confirme son engagement pour un territoire plus propre et plus durable !

Protéger notre planète est de la responsabilité de tous même si certains pensent que ça ne sert à rien ou se moquent de ce que l’on va laisser à nos enfants et les générations après eux.

C.Cléaux