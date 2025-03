Soirée d’inauguration réussie pour le nouveau commerce chalonnais ‘La Maison Toussaint’

Le clin d’œil info-chalon.com

La Maison Toussaint a ouvert sa première franchise à Chalon-sur-Saône, le jeudi 13 mars à 10 heures. Cette fabrique artisanale française renommée sur le territoire national comme international grâce à ses pains d’épices, ses biscuits, ses meringues, son fameux gâteau aux épices et bien d’autres spécialités (Nonnettes…) va proposer dorénavant à la clientèle du bassin chalonnais sa nouvelle épicerie fine (voir article info-chalon du 14/03).

Aussi, la propriétaire du magasin, Sylvie Gogue, qui a agrémenté son espace commercial de produits artisanaux avait organisé vendredi 14 mars à partir de 19 heures sa soirée d’inauguration avec dégustation des produits proposés.

Info-chalon est passé à partir de 19 h 10 pour constater que le magasin était plein comme un œuf et que de nombreuses personnalités politiques et institutionnelles mais aussi de nombreux sympathisants avaient répondu présentes à l’invitation de la propriétaire.

Le magasin ‘La Maison Toussaint’ 30 Place de Beaune à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et le vendredi et samedi de 10 h à 19 h (non stop).

