JEUX VIDEO - Monster Hunter Wilds, une chasse sauvage épique entre merveilles et errances

Toujours basée sur un cycle addictif de traque, d'affrontement et d'amélioration d'équipement, la chasse gagne en fluidité grâce à des ajustements bien sentis. L'ajout du focus mode et des mécaniques comme le perfect guard et les offset attacks enrichissent des combats déjà profonds, offrant des affrontements plus dynamiques et spectaculaires. L'autre grand changement vient de son monde ouvert, qui abandonne les zones cloisonnées au profit d'environnements interconnectés, rythmés par un cycle climatique influençant le comportement des monstres et l'écosystème. Grandiose ! Toutefois, cette ambition technique a un coût : si les créatures affichent un soin exemplaire, les décors souffrent d'une direction artistique parfois terne et de textures peu flatteuses, en particulier durant les périodes arides. Côté narration, Wilds tente de donner plus de relief à son histoire en intégrant pleinement les quêtes de la Guilde à son récit, mais peine à captiver, faute d'une intrigue surprenante. Malgré ces écueils, la richesse du bestiaire, le plaisir intact de la chasse et la fluidité du multijoueur assurent à Monster Hunter Wilds une place de choix parmi les meilleurs titres de la saga.