LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le Nouveau Front Populaire officialise la candidature de Fatima Kouriche et Damien Saley

Communiqué de presse des Insoumis 71

Élection législative partielle dans la 5eme circonscription de Saône et Loire : Fatima KOURICHE et Damien SALEY défendront le programme du Nouveau Front Populaire

Le Conseil Constitutionnel a annulé l'élection du député RN Sanvert dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, suite à des irrégularités.

Une élection législative partielle sera organisée prochainement. Comme en juin 2024, Fatima KOURICHE - habitante du bassin minier, Gilets Jaunes et militante des quartiers populaires – et Damien SALEY - professeur en lycée et l’une des figures de rassemblement de la gauche chalonnaise – porteront le programme du Nouveau Front Populaire, conformément aux accords du NFP pour cette nouvelle élection législative.



Les Ecologistes du département nous ont informés ce vendredi qu’ils respecteraient et appliqueraient l’accord national du NFP de juin 2024.

Nous participerons à la réunion des formations du Nouveau Front Populaire initiée par le Parti Communiste de Saône-et-Loire le 19 Mars dont l’objectif est « de déterminer ensemble les conditions qui permettront de mobiliser les électeurs pour l’emporter contre l’extrême droite. »



Face à l’extrême droite, nous ne pouvons nous offrir le luxe de la division. Nous sommes donc très choqués d’apprendre par la presse que le Parti Socialiste a décidé de rompre l’accord de juin 2024 et de présenter son propre candidat à la prochaine législative partielle : c’est non seulement une rupture totale avec les engagements pris dans le cadre du NFP mais c’est aussi à nos yeux une tentative de division totalement irresponsable et dangereuse vis à vis du RN.



La France et la Saône et Loire ont besoin d’élus avec le vécu de Fatima KOURICHE, pour porter la voix du peuple à l’Assemblée nationale. Saisissons tous ensemble l’occasion de battre l’extrême-droite et de redonner une députée à la gauche en Saône et Loire !