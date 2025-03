Le Club Alpin Chalon accueille l'Assemblée Générale de la FFCAM pour ses 150 ans

A l'occasion de son 150ème anniversaire, le Club Alpin Chalon a eu l'honneur d'organiser l'Assemblée Générale de la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM). Cet événement d'envergure a réuni près de 400 délégués venus de toute la France, confirmant ainsi le dynamisme et l'importance des activités de montagne en France.

La présence de nombreuses personnalités institutionnelles a marqué cette rencontre, Gilles Platret, Jérôme Durain, Sébastien Martin, Dominique Melin ont pris la parole pour saluer l'initiative et réaffirmer leur soutien aux actions du Club Alpin Chalon.

Parmi les moments forts de cet événement, les participants ont eu le privilège de rencontrer Catherine Destivelle, figure emblématique du milieu montagnard et éditrice de l'Édition du Mont-Blanc. Sa présence a suscité un vif enthousiasme et inspiré de nombreux passionnés de montagne.

Cet événement illustre l'engagement du Club Alpin Chalon à contribuer au rayonnement culturel, économique et sportif du territoire. Le club chalonnais a rappelé "nous sommes fiers d'être Chalonnais et reconnaissants envers les élus qui nous accompagnent et nous soutiennent dans nos actions".

La prochaine grande initiative sera le Trail/marche reliant Le Creusot à Chalon, un projet ambitieux qui suscite déjà un fort engouement, non seulement parmi les coureurs et marcheurs de la région, mais également au niveau national.

L'aide précieuse de près de 70 bénévoles qui se sont mobilisés dès 7h du matin pour l’occasion. Leur engagement et leur dévouement ont été essentiels à la réussite de cette assemblée générale, assurant un accueil chaleureux, une organisation fluide et une assistance constante aux participants. L'occasion pour le club de les remercier sincèrement pour leur investissement et leur passion au service du club et de la montagne.

En inaugurant ce week-end, Bruno Boissot, Président du Club, a déclaré « L’amitié, l’entraide, la confiance et surtout « l’esprit Club Alpin » font que le CAF n’est pas un club comme tous les autres. C’est notre liberté à tous. Merci à vous tous pour cet esprit. Merci pour votre présence. »