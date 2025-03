Les socialistes de Chalon sur Saône demandent des comptes à la ville sur le dossier des cantines scolaires

Alors que la délégation de service public liant la ville de Chalon sur Saône à la SOGERES a été renouvelée pour une période de dix ans en décembre dernier, les socialistes de Chalon sur Saône s'interrogent sur le service apporté aux jeunes chalonnais. "C'est une question économique, sociale et de santé publique" pointent Clément Mugnier - Secrétaire de section de Chalon aux côtés de Béranger Perrier et de Thomas Bonnot-Cauvin.

Concrètement que reprochent-ils ? "Voir une délégation de service public être renouvelée alors que le prestataire a été condamné pour non-conformité de l'affichage de ses plats, ça nous interpelle". Ils vont même plus loin et demandent à ce que "loi Egalim soit respectée à Chalon et dans ses cantines scolaires". Pour rappel, la loi Egalim impose 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio, "et le compte n'y est pas à Chalon sur Saône. Il suffit de vous rendre sur le site de la SOGERES et de constater les chiffres relevant de la cuisine centrale de Fragnes. Il n'y a rien de plus simple".

" Il y a une forme de posture paradoxale" déplore Francine Chopard, élue régionale, qui voit là "une distorsion entre le discours et les actes du maire. D'un côté à la région, il joue la carte avec les agriculteurs pour fustiger le comportement de la région et de l'autre à Chalon, les seuils de la loi Egalim qui favorisent les agriculteurs locaux ne sont pas respectés visiblement".

Pour Clément Mugnier, "on demande une transparence totale sur l'approvisionnement et que la loi soit respectée".

Un pas même plus loin...

La question de la municipalisation des cantines scolaire chalonnaise risque même d'entre au coeur du programme de la gauche aux prochaines municipales de 2026. Les socialistes réclament au passage "la création d'une régie municipale de restauration pour reprendre en main les cantunes et garantir une alimentaiton de qualité pour tous les élèves". Pour autant ils ne sont pas dupes, "avec la signature de la délégation de service public pour une nouvelle période de dix ans, cela va nécessiter une vraie réflexion mais disons-le clairement on ne favorise en rien nos agriculteurs locaux en agissant de la sorte".

Laurent GUILLAUMÉ