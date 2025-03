Rencontre Santé, sauvons notre système de santé !

Intéressées par les questions des déserts médicaux, de la saturation des urgences ou encore des délais pour obtenir des rendez-vous, 80 personnes ont répondu présent à cette rencontre santé organisée par les Insoumis de Saône-et-Loire.

Et autour de la table, le Dr. Christophe Prudhomme, médecin-urgentiste de Seine-Saint-Denis, délégué CGT à la CNAM et conseiller régional apparenté La France insoumise (LFI) en Île-de-France, qui a analysé les raisons des dysfonctionnements de notre système de santé et exposé les propositions de la France insoumise pour sauver notre système de santé, Manon Meunier, la député LFI de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne qui est intervenue de manière plus ciblée sur les problématiques liées à la ruralité, Évelyne Combier, animatrice du comité de défense de la maternité d'Autun et spécialiste des questions de maternité et de périnatalité, et Pierre Dumortier, praticien dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie.

Cette rencontre santé a été l'occasion pour les Insoumis de Saône-et-Loire de lancer leur campagne pour la législative partielle de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, suite à l'invalidation du scrutin de juillet dernier par le Conseil constitutionnel. Sous l'étiquette du Nouveau Front Populaire NFP, ils ont reconduit leurs deux candidats, Fatima Kouriche et Damien Saley.

C'est Fatima Kouriche qui a conclu cette rencontre santé en rappelant «l'urgence à battre l'extrême droite» et en appelant à la mobilisation «pour envoyer une députée de gauche à l'Assemblée nationale en Saône-et-Loire».

(Photos gracieusement fournies par Pierre Selva)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati