I.U.T CHALON - Le département MLT prend la route avec LocaTrans Genelardais

Le département Management de la Logistique et des Transports (MLT) de l’IUT de Chalon-sur-Saône et l’entreprise LocaTrans Genelardais renforcent leur partenariat de longue date à travers un projet inédit : une remorque habillée aux couleurs du département MLT pour promouvoir la formation sur le territoire.

Une inauguration en présence de Gianni PILLON, Directeur de l’IUT, Christophe ANDRE et Cyril GILOT, gérants de LocaTrans Generlardais, l’équipe pédagogique du département MLT et les étudiants.

Partenaire du département MLT depuis de nombreuses années, LocaTrans Genelardais accueille régulièrement des stagiaires et apprentis. Plusieurs de ses collaborateurs sont d’ailleurs issus de la formation. M. ANDRE et M. GILOT interviennent également en tant que professionnels auprès des étudiants en BUT MLT, partageant leur expertise dans le domaine du transport routier de marchandises.

Aujourd’hui, LocaTrans Genelardais parcourt les routes en véhiculant une image forte, celle d’une formation ancrée dans la réalité du terrain, en lien étroit avec les entreprises du secteur.