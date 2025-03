Ce mercredi 19 mars à l'Espace des Arts en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon : Cécile McLorin Salvant

Mercredi 19 mars — 20h GRAND ESPACE

ille d’une mère française et d’un père haïtien, élevée dans la culture musicale et culturelle de Miami, Cécile McLorin Salvant découvre à Aix-en-Provence les racines du jazz et la musique américaine, grâce à son professeur, le saxophoniste de jazz Jean-François Bonnel. Par la suite, elle remporte le prestigieux prix Thelonious Monk devant un jury notamment composé d’Al Jarreau et de Dee Dee Bridgewater.

Depuis 2010, elle ne cesse d’attirer l’attention du public et des critiques, remportant plusieurs prix prestigieux dont trois Grammy Awards, le prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz et la Victoire du Jazz en 2022. L’artiste incarne chaque chanson avec théâtralité, malice et intelligence. Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, la perspicacité, la profondeur et la grâce. Pour ce concert exceptionnel, Cécile McLorin Salvant est accompagnée par un trio piano, contrebasse et batterie.

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/cecile-mc-lorin-salvant

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Max Roux