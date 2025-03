Des demandeurs d’emploi en immersion dans le secteur de l’hôtellerie-restauration du 31 mars au 11 avril à Chalon

Fort du succès de l'année dernière, France Travail Châlon-sur-Saône, appuyé par France Travail Beaune et Stelo formation, lance la seconde édition d’un parcours découverte des métiers de l’hôtellerie et de la restauration, qui s’adresse aux demandeurs d’emploi désireux de (re)découvrir ces métiers.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’emploi et des métiers du tourisme, avec pour objectif de réduire les tensions de recrutement traversant le secteur.

Selon l'enquête Besoins en Main d’Œuvre 2024, les postes de serveurs de restaurant, commis de cuisine et autres emplois associés figurent parmi les métiers les plus recherchés sur le bassin de Chalon-sur-Saône, malgré des difficultés de recrutement. Le parcours découverte hôtellerie-restauration vise à attirer des personnes venant de divers horizons professionnels vers les métiers de l’hôtellerie-restauration, où de nombreuses opportunités demeurent inexploitées.

Les étapes du parcours

Une quinzaine de demandeurs d'emploi identifiés par les conseillers France Travail, après un premier travail de communication et de détection de profils, suivront un parcours composé :

D’une première réunion d’information le 18 mars au centre Stelo formation de Chagny, spécialisé dans les métiers de l’hôtellerie-restauration, afin de présenter la situation de l’emploi dans les bassins de Chalon et Beaune et fournir des premières informations autour des métiers

D’un après-midi de définition de leur projet professionnel et d’identification d’une entreprise volontaire pour accueillir des immersions professionnelles du 31 mars au 11 avril

D’exercices de détection de potentiel pour évaluer l’aptitude des candidats à travailler dans le secteur. Plusieurs sessions sont organisées pour des candidats de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire.

Côté employeurs

Une dizaine d’établissements accueilleront les stagiaires entre le 31 mars et le 11 avril, principalement sur Chalon et les alentours. Tous les métiers du secteur seront explorés, du personnel d’étage à la réception, en passant par le service, la cuisine et la cuisine de collectivité.

À l’issue des immersions, un bilan sera réalisé avec les candidats et les employeurs. Le but de ce parcours est d’encourager les participants à continuer à se former ou à être directement recrutés dans les métiers de l’hôtellerie-restauration.



Un secteur qui recrute en BFC

Le secteur représente 8% des demandeurs d'emploi, et concentre 10% des offres d’emploi de la région

Entre janvier et décembre de l’année dernière, France Travail Bourgogne-Franche-Comté a enregistré 15 100 offres d'emploi dans le secteur

60% des recrutements dans le secteur sont jugés difficiles par les employeurs de Bourgogne-Franche-Comté