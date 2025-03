Les résultats du week end au Billard Club Chalonnais

Au Creusot, avait lieu ce samedi la Coupe Départementale de Saône et Loire réunissant tous les clubs du 71. L’équipe Chalonnaise était composée de François SERNA (jeu de la Libre en 40 points), Franck CANNARD ( jeu de la Bande en 20 points) et Jérôme RICHARD (jeu du 3 Bandes en 10 points). Malgré un bon démarrage, nos Chalonnais terminent à la 4ème place ratant de très peu le podium.

Le lendemain, à Chalon/saône, au billard américain au jeu de la 8, Frédéric LAMY s’impose devant ses partenaires chalonnais Michel GRANELL, Séverine LAUGERE et Lionel BEZILLE.

Toujours à Chalon/saône, au billard Français au jeu des 4 billes en Régionale 2, se disputait la Finale Départementale. Nos Chalonnais font un joli tir groupé mais aucun ne gagne le titre de champion. En effet, Daniel UTIEL se classe 2nd avec une générale de 0.88 et une meilleure série de 6 points, tandis que Gilles MAIRE occupe la 3ème place avec une moyenne générale de 0.67 et une meilleure série de 4 points, enfin Titou termine à la 4ème place avec une moyenne générale de 0.73 et une meilleure série de 5 points.