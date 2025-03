Travaux ferroviaires : interruptions de circulation sur les lignes Dijon-Paris et Dijon-Lyon les week-end de mars

SNCF Voyageurs annonce des interruptions de circulation ferroviaire sur les lignes Dijon-Paris et Dijon-Lyon lors des week-ends des 15-16 mars et 22-23 mars 2025 en raison de travaux de modernisation des infrastructures ferroviaires en Bourgogne-Franche-Comté.

Week-end du 15-16 mars 2025

Ligne Dijon-Paris

Les circulations ferroviaires seront interrompues dès le samedi matin et pour la majeure partie du week-end.

Aucun train Mobigo ne pourra circuler entre Paris et la région Bourgogne-Franche-Comté avant le lundi matin à 4 h.

La circulation reprendra entre Dijon et Laroche-Migennes le dimanche en soirée.

Un service de substitution par autocars sera mis en place sur les trajets Dijon-Laroche-Migennes, Dijon-Auxerre et Montereau-Laroche-Migennes.



Ligne Dijon-Lyon

Circulations ferroviaires interrompues entre Dijon et Lyon du samedi au dimanche jusqu’à 9 h.

Certains trains circuleront via la ligne de la Bresse, sans arrêt intermédiaire.

Mise en place d’un service d’autocars avec nombre de places limité et sans possibilité de transport de vélo, reliant :

Dijon-Chagny-Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône-Mâcon

Mâcon-Villefranche-sur-Saône



Ligne Dijon-Nevers

Travaux impactant partiellement la ligne entre Dijon et Chagny jusqu’au dimanche 9h.

Les trains Mobigo auront pour terminus ou origine Chagny au lieu de Dijon.

Autocars de substitution assurant la liaison entre Chagny et Dijon.

Week-end du 22-23 mars 2025

Ligne Dijon-Paris

Impact similaire au week-end précédent.

Aucun train Mobigo entre Paris et la Bourgogne-Franche-Comté avant lundi 4 h.

Circulations ferroviaires entre Dijon et Laroche-Migennes rétablies le dimanche à partir de 16 h 30.



Ligne Dijon-Lyon

Circulation interrompue de Chagny à Lyon pendant 24h.

Trains Mobigo en circulation entre Dijon et Chagny.

Autocars de substitution reliant Chalon-sur-Saône, Mâcon et Villefranche-sur-Saône.

Certains trains circuleront via la ligne de la Bresse, sans arrêt intermédiaire.

Reprise progressive des circulations à partir de 14 h le dimanche.



Ligne Dijon-Nevers

Aucun impact prévu ce week-end. Les circulations fonctionneront normalement.



Impact sur les TGV et recommandations aux voyageurs

Certains TGV INOUI entre Paris et la Bourgogne-Franche-Comté ne circuleront pas.

Les déplacements restent préservés le vendredi soir et le dimanche soir.

Les billets en vente tiennent compte des adaptations.



Les dessertes Le Creusot-TGV et Mâcon-Loché-TGV ne sont pas impactées.



SNCF invite tous les voyageurs à vérifier leurs horaires avant leur départ et rappelle que les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées sont informés par mail et SMS des interruptions et des services de substitution.



Un investissement de 330 millions d’euros pour moderniser le réseau

Ces travaux s’inscrivent dans un plan de modernisation des infrastructures ferroviaires en Bourgogne-Franche-Comté, avec un investissement de 330 millions d’euros en 2025. L’objectif est d’améliorer la fiabilité du réseau et le confort des voyageurs à long terme.

SNCF Voyageurs remercie les usagers pour leur compréhension et leur patience face à ces adaptations nécessaires pour assurer une meilleure qualité de service ferroviaire.