Asia Unique a ouvert ses portes au 20 de la rue de Strasbourg à Chalon sur Saône

Asia Unique a ouvert ses portes depuis le début de la semaine, au 20 de la rue de Strasbourg. Bienvenue à la famille Lu faisait le choix de Chalon sur Saône, après une première vie professionnelle à Paris. Un changement de vie radical et bien apprécié pour le calme et la sérénité régnant sur les bords de Saône.

L'établissement est ouvert tous les jours sauf le lundi. Service assuré midi et soir - 11H30 - 14H30 / 18H30 - 22H30 - 03 85 43 24 10

Menu à la carte (entrée + plat + accompagnement + dessert ) à 14 euros et menu du chef à 18 euros - Pour le reste, tout est à la carte et on vous invite à découvrir toute la diversité de la carte prpposée.

Pensez à bien préciser vos allergies alimentaires éventuelles à la commande.

Pour les amoureux de brochettes asiatiques, de poissons crus, de chirashi et autres boeufs sauté aux oignons... franchement franchissez la porte et laissez vous emporter par les saveurs.

Bienvenue à la famille Lu à Chalon sur Saône !