Ils ont tenu le Cap et pas viré de bord les Cabazou pour leur spectacle samedi soir à la salle Brassens de Saint Rémy.

Samedi 15 mars à l'Espace Georges Brassens de St Rémy, plus de 160 personnes se sont laissées embarquer pour une croisière sur le "Pacific Cabazou !" avec une escale d’importance capitale, dans un coin perdu du globe, "St Rémybar", haut lieu fréquenté par les croisiéristes avertis.

Le contexte :

Un équipage hétéroclite embarque sous le regard étonné du capitaine du "Pacifique Cabazou", on trouve des femmes de ménage, une infirmière, un mécanicien, un prof de sport, un photographe, une cuisinière ou encore un animateur et tout ce petit monde a embarqué pour s’occuper des passagers.

Le voyage :

Au cours des escales, de nouveaux passagers embarquent, les vamps sont du voyage mais aussi le prince Charles et Camilla, Truchot, Tata Yoyo et bien d'autres, on a même aperçu Jack Dawson et Rose De Witt Bukater sur la proue du navire.

A l'escale de Rome, des ecclésiastiques ont même tenu à faire monter le pape à bord pour qu'il se rende compte de l'esprit de franche camaraderie qui y régnait !

Comme dans toutes croisières, il règne sur le bateau un esprit de fête.

Ce voyage dans les eaux de la méditerranée est bien entendu un prétexte à chansons spécialement choisies pour le thème : Oh mon bateau, Love Boat, Débarquez-moi, L'amour en mer, La marine, Le bateau de pêche ou Imagine Madère sous les parasols.

Ce ne sont pas loin de 30 chansons françaises et internationales qui ont été interprétées en solo, en duo ou en groupe, savamment entrecoupées de sketchs humoristiques, le tout dans des costumes et décors judicieusement choisis.

Le public conquis n'a pas hésité à reprendre en chœur les refrains et à se lever à la demande du professeur d'aérobic pour faire quelques mouvements ! Il n’a pas vu le temps passer, captivé par ce mélange de situations et de comédies musicales brillamment interprétées par la troupe des Cabazou.

C'est sous les rires et les applaudissements du public que l'équipage s'est retiré après plus de 3 heures d'un spectacle très réussi.

Si toutefois vous n'étiez pas présents à St Rémy, vous pourrez à nouveau embarquer sur le "Pacific Cabazou" à St Désert le vendredi 4 avril à 20h30 Salle des Rocheriaux.

C.Cléaux