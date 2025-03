Dix candidates retenues pour le titre de Miss Saône-et-Loire

L’élection Miss Saône et Loire 2025 aura lieu le samedi 5 avril au CAP de Paray le Monial organisée par l’UCIA

Mlle Clara DIRY Miss Saône et Loire 2024 et 5ème Dauphine de Miss France remettra officiellement sa couronne à la nouvelle Miss Saône et Loire.

Elles seront 10 jeunes filles à briguer le titre de Miss Saône et Loire 2025.

Mesdemoiselles : Shana ANNASSIRI 25 ans de Montchanin, Caroline BOUTEILLE 29 ans d’Épervans, Pauline CARLY 18 ans de Montceau les Mines, Lou Ève CORT 21 ans de Montceau les Mines , Carla GALLAND 22 ans de la Clayette, Julia GAUTHIER 21 ans de Leynes, Charlène LAURIN 22 ans de l’Abergement St Colombe, Lisa OLAGNON-BRUCKER 20 ans d’Écuisse, Amélia STELLA 18 ans de Fragnes, Barbara ZADROZNY 21 ans de Perrecy les Forges.



Les candidates présenteront sur scène un ‘ GOLD SHOW’, des chorégraphies de Lara LEBRETTON contenant trois thèmes : Les Déesses d’OR, nos Latines s’illuminent et la Cérémonie des OSCARS.

Lors de cette élection le public présent dans la salle du CAP pourra voter par bulletins pour sa candidate préférée.

En parallèle seront mis des votes par SMS du jeudi 3 avril 8 heures et le samedi 5 avril après le passage des candidates.

Explications votes SMS : Envoyer SL suivi du N° de la candidate (0.75€ + prix du vote SMS) au 72018.

Un jury dans la salle cumulera les deux votes (SMS et Bulletins) pour attribuer des points de un à dix aux candidates.

Ce jury élira à la majorité Miss Saône et Loire 2025 et ses deux Dauphines, sous égide d’un Huissier de justice.



Cette élection Miss Saône et Loire est qualificative pour l’élection Miss BOURGOGNE 2025 qui aura lieu le dimanche 21 septembre au Parc des expositions de Chalon sur Saône.

En deuxième partie du spectacle il y aura un défilé des commerçants rattachés à l’UCIA.

Pour la remise des écharpes et la couronne le quatrième tableau sera ‘Les paillettes plein les yeux’.

Réservations : Au guichet , ventes physiques des places au Centre Leclerc de Paray le Monial, où

en ligne : https://www.billetweb.fr/election-miss-saone-et-loire-2025